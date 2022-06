Am Sonntag, 05.06.2022, läuft ein weiterer Teil der beliebten ZDF-Filmreihe „Ein Sommer in..“ im TV. Diesmal führt es die Fans der Reihe nach Italien. In „Ein Sommer in der Toskana“ geht es um Laura, die bei ihrer Arbeit in Italien in Konflikt zwischen Betrug und Liebe gerät. Dass sie dabei noch das Geheimnis ihrer verstorbenen Mutter lüftet, hätte sie nicht erwartet...

Wann läuft „Ein Sommer in der Toskana“?

Gibt es einen Stream ?

? Um was geht es?

Welche Schauspieler sind dabei?

Die Sendetermine, Sendezeit, Handlung, Darsteller und Mediathek des „Herzkino“-Films findet ihr hier.

„Ein Sommer in der Toskana“: Sendetermin und Mediathek

Die Komödie läuft im Rahmen des „Herzkino“ am 05.06.2022 zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Im Anschluss gibt es keine Wiederholung des Films.

Wer den Film bereits vorab sehen möchte, kann dies ab dem 28.05.2022 machen. Ab 10:00 Uhr steht der Film in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

„Ein Sommer in der Toskana“: Handlung am 05.06.2022

Modejournalistin Laura reist für ihre Recherchearbeiten nach Italien. Sie will dort die schlechten Arbeitsbedingungen von Premium-Mode-Labels aufdecken. Bei ihrer Reise lernt sie den Wirtschaftsjournalisten Alessandro della Torre kennen und lieben. Doch dieser ist ausgerechnet in die ausbeuterischen Machenschaften verstrickt, die Laura aufdecken will. Als sie dann auch noch herausfindet, dass Alessandros Vater jahrelang der heimliche Liebhaber ihrer Mutter ist, bricht alles über sie hinein.

Ob Laura (Wolke Hegenbarth) über die Machenschaften von Alessandro (Kerem Can) hinwegsehen kann?

© Foto: ZDF/Christine Pausch

„Ein Sommer in der Toskana“: Besetzung am 05.06.2022

Neben Wolke Hegenbarth stehen noch viele weitere bekannte Gesichter für „Ein Sommer in der Toskana“ vor der Kamera.

Die ganze Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Laura Hansen – Wolke Hegenbarth

Alessandro della Torre – Kerem Can

Emanuele della Torre – Rolf Sarkis

Elisa della Torre – Susanna Capurso

Johanna Tessinaro – Laura Lo Zito

Viviane Kaufmann – Megan Gay

Andrea Cataldo – Giuseppe Rizzo

„Ein Sommer in der Toskana“: Drehort

Die Dreharbeiten zu „Ein Sommer in der Toskana“ fanden bereits im Herbst 2018 statt. Gedreht wurde in Italien in Lucca und Umgebung.