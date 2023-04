Das „Herzkino“ im ZDF verspricht den Zuschauern am Sonntag, 30.04.2023, einen emotionalen Spielfilm: In „Ein Sommer auf Kreta“ ist Isabel in Privatinsolvenz gerutscht. Das Haus, das ihr biologischer Vater ihr auf Kreta vererbt hat, kommt da wie gerufen. Sie möchte es so schnell wie möglich verkaufen, doch dann stellt sie fest, dass dort die Ex-Frau ihres Vaters lebt. Und dann gibt es da noch ihren erwachsenen Sohn Silas und dessen Sohn, die dort auch zu Hause sind...

Gibt es den Film auch in der Mediathek? Wer spielt mit? Und wo wurde er gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und mehr findet ihr hier in der Übersicht.

„Ein Sommer auf Kreta“: ZDF-Sendetermin

Das ZDF sorgt im Rahmen des „Herzkinos“ wieder für reichlich Romantik: Am Sonntag, 30.04.2023, zeigt das Zweite den Spielfilm „Ein Sommer auf Kreta“. Der Film hat eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss wird er nicht wiederholt.

„Ein Sommer auf Kreta“: ZDF-Mediathek

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Ein Sommer auf Kreta“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Ein Sommer auf Kreta“

Isabel ist pleite. Sie ist mit ihrem Start-up in die Privatinsolvenz gerutscht. Dass ihr biologischer Vater, der sich bereits vor ihrer Geburt aus ihrem Leben verabschiedet hatte, ihr auf Kreta ein Haus vererbt hat, ist ein Geschenk des Himmels. Isabel reist auf die Insel, um es möglichst hochpreisig zu verkaufen. Das ist ihre Chance, sich aus den Klauen des Insolvenzverwalters zu befreien und endlich wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Auf Kreta stellt Isabel ernüchtert fest, dass in ihrem Haus Sofia, die Ex-Frau ihres Vaters, mit ihrem erwachsenen Sohn Silas wohnt. Sie hat Wohnrecht auf Lebenszeit. Silas lebt seit seiner Trennung von Despina wieder zu Hause. Sein kleiner Sohn Nikos pendelt wöchentlich zwischen den Elternteilen. Das Haus mit diesen Bewohnern zu verkaufen, stellt sich schnell als Utopie heraus, zumal sich Silas alles andere als kooperativ verhält. Zu groß ist seine Furcht, dass Isabel nicht doch noch irgendwo ein rechtliches Schlupfloch findet, um ihn mit seiner Familie vor die Tür zu setzen. Als Silas jedoch merkt, dass nicht Isabels Habgier, sondern ihr Schuldendruck ihr Handlungsmotor ist, wird er zugänglicher. Eigentlich findet er sie sogar sehr, sehr nett! Da vermittelt Isabels Insolvenzverwalter die Immobilie hinter ihrem Rücken an einen ausländischen Investor von zweifelhaftem Ruf, der bereit ist, für die Immobilie mehr als 200.000 Euro zu bezahlen. Silas ist entsetzt und von Isabel so enttäuscht, dass die zarten Liebesbande wieder zu zerreißen drohen.

Verzweifelt sucht Isabel nach einem Kompromiss, um Silas und seiner Familie das Zuhause zu erhalten. Dabei setzt sie auf ihr Verhandlungsgeschick und ihr Geschäftstalent und auf den Zusammenhalt der griechischen Großfamilie, die sie inzwischen kennen und lieben gelernt hat. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn ihr Insolvenzverwalter hat ihr eine schmale Frist gesetzt.

Isabel Burger (Friederike Linke) ist verzweifelt. Die Schulden aus ihrer Privatinsolvenz drücken stark, doch ihr geerbtes Haus kann und möchte sie nicht verkaufen, denn schließlich wohnt die Ex-Frau ihres Vaters, Sofia Kastanakis (Despina Pajanou), mit Wohnrecht auf Lebenszeit darin.

© Foto: ZDF/Maria Feck

Die Besetzung von „Ein Sommer auf Kreta“ im Überblick

Darsteller im Cast von „Ein Sommer auf Kreta“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick: Die bekannte deutsche Schauspielerin Chryssanthi Kavazi , die bereits in der beliebten Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitgespielt hat, übernimmt die Rolle der Despina Kastanakis. Wer sind die weiterenim Cast von „Ein Sommer auf Kreta“? Diedes Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Isabel Burger – Friederike Linke

Silas Kastanakis – Varol Sahin

Sofia Kastanakis – Despina Pajanou

Markos Dermitzakis – Adam Bousdoukos

Despina Kastanakis – Chryssanthi Kavazi

Nikos Kastanakis – Felix Bartels

Leonie van de Loo – Franziska Arndt

Rosie Anderson – Linda Chang

Erwin Scheuchert – Frank Streffing

Aretha – Monika Barth

Elias Pasalidis – Alexandros Koch

Shahzadi – Ariella Hirshfeld

Jens – Helge Gutbrod

Wo wurde „Ein Sommer auf Kreta“ gedreht?

Traumhafte Strände, antike Kulturstätte und kristallklares Wasser – die idyllische Kulisse in „Ein Sommer auf Kreta“ zieht die Zuschauer in ihren Bann. Die Dreharbeiten des Spielfilms liefen von Anfang Mai bis Anfang Juni 2022. Gedreht wurde dabei, wie es der Name des Filmes bereits sagt, auf der griechischen Insel Kreta. Über konkrete Dreorte war vorab nichts bekannt.