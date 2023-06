Die Woche startet spannend im ZDF. Am Montag, 19.06.2023, läuft dort der fiktive True-Crime-Film „Ein Mädchen wird vermisst“. Darin geht es um die Schülerin Nele, die an Diabetes erkrankt und eine ehrgeizige Synchronschwimmerin ist. Doch eines Abends ist sie plötzlich spurlos verschwunden…

Wer spielt mit? Wo wurde der Film gedreht? Alles Wichtige zur Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehorten erfahrt ihr hier im Überblick.

„Ein Mädchen wird vermisst“: Sendetermin und Sendezeit

„Ein Mädchen wird vermisst“ wurde bereits im Herbst 2021 das erste Mal ausgestrahlt. Nun zeigt das ZDF den Krimi erneut. Der Sendetermin ist Montag, 19.06.2023, um 20:15 Uhr. Eine anschließende Wiederholung wurde nicht angekündigt.

Gibt es „Ein Mädchen wird vermisst“ in der ZDF-Mediathek?

Der Film „Ein Mädchen wird vermisst“ steht rund eine Woche vor TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Ab dem 10.06.2023 könnt ihr den Krimi dort streamen.

Worum geht es in „Ein Mädchen wird vermisst“?

Nele ist eine ehrgeizige Synchronschwimmerin und an Diabetes erkrankt. Als ihre Mutter sie eines Abends vom Training abholen will, ist sie spurlos verschwunden. Eine Sonderkommission unter Leitung von Hauptkommissar Ingo Thiel nimmt die Ermittlung auf. Es stellt sich die Frage: Ist die Schülerin, die von ihrem Vater stark kontrolliert wird, abgehauen oder Opfer eines Gewaltverbrechens geworden? Eine Spurensuche beginnt, die sowohl für die Polizei als auch die Eltern zermürbend ist – denn diese machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe.

Zudem scheint Neles Vater bei seinem Alibi zu lügen. Wo war er wirklich an dem Abend, an dem seine Tochter verschwunden ist? Könnte er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben, oder steckt noch etwas Anderes dahinter? Ein Gentest scheint eine Spur zu ergeben, doch alle bekannten Verwandten scheiden als Täter aus. Ingo Thiel und sein Team sind in einer Sackgasse gelandet. Doch dann liefert eine dreißig Jahre alte Postkarte eines mittlerweile Verstorbenen den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis…

Das Verschwinden ihrer Tochter Nele wird für Christa (Sandra Borgmann) und Holger Sommer (Martin Lindow) zur schweren Belastungsprobe für ihre Beziehung.

© Foto: ZDF/Frank Dicks

Die Besetzung von „Ein Mädchen wird vermisst“ im Überblick

Die Hauptrolle in dem spannenden Krimi, der auf einer wahren Begebenheit basiert, übernimmt Heino Ferch. Welche Schauspieler den Cast vervollständigen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Darsteller

Ingo Thiel – Heino Ferch

Winni Karls – Ronald Kukulies

Conny Roth – Sina Bianca Hentschel

Tim Koller – Moritz Führmann

Holger Sommer – Martin Lindow

Christa Sommer – Sandra Borgmann

Oliver Frenzel – Aram Tafreshian

Friederike Schneider – Katja Heinrich

Martha Stachowicz – Karolina Horster

Thorsten – Klaus Lehmann

Paula Dehler – Christa Rockstroh

Lisa Fechner – Shadi Hedayati

Anna Schellenberg – Katharina Kron

Wann und wo wurde „Ein Mädchen wird vermisst“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Ein Mädchen wird vermisst“ fanden von November bis Dezember 2020 statt. Die Drehorte des Films lagen in Köln und Umgebung.

Auf diesem Kriminalfall basiert „Ein Mädchen wird vermisst“

„Ein Mädchen wird vermisst“ ist bereits Teil 3 der Krimi-Reihe mit Ingo Thiel und schließt sich an „Ein Kind wird gesucht“ und „Die Spur der Mörder“ an. Auch dieses Mal orientiert sich das Drehbuch an realen Ermittlungen. Es ist nicht bestätigt, auf welchem Fall der Film basiert. Details erinnern jedoch an den Mord der 1991 getöteten Bianca K. aus Erfurt. Dieser wurde 21 Jahre später mithilfe von DNA-Spuren auf den Briefmarken alter Postkarten aufgeklärt.