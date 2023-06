Für die ARD-Zuschauer geht es auch in diesem Samstagabend wieder in den Norden. Am 17.06.2023 zeigt der Sender mit „Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber“ den zehnten Film der Reihe. Darin kehrt Lona Vogt mit Hauke Jacobs wieder in den aktiven Dienst zurück. Gemeinsam müssen sie sich ihrem Privatleben und einem mysteriösen Mörder stellen.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im Januar 2020 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Samstag, 17.06.2023, um 20:15 Uhr

Sonntag, 18.06.2023, um 02:15 Uhr

Gibt es „Ein Killer und ein Halber“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Filme der „Nord bei Nordwest“-Reihe jedoch nach der Ausstrahlung immer noch einige Monate als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber“?

Lona ist aus dem Koma erwacht und arbeitet wieder als Polizistin. Doch Hauke, der seit Lonas Verletzung nicht nur Tierarzt, sondern auch offiziell wieder Polizist ist, hat seine Zweifel, dass sie wieder voll genesen ist. Haukes Fürsorge deswegen geht Lona schnell auf die Nerven.

Währenddessen fordert ein mysteriöser Mordfall die Ermittler als Team. Haukes Verhältnis zur Tierarzthelferin Jule wird in der Zwischenzeit auf die Probe gestellt. Denn durch den verdeckten Ermittler Timo erfährt Jule, dass Hauke sie mehrmals angelogen hat. Ehe die drei ihre Konflikte beiseitelegen können, überschlagen sich die Ereignisse: Der Killer scheint unaufhaltsam…

Die Besetzung von „Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber“ im Überblick

Hinnerk Schönemann schlüpft auch in „Ein Killer und ein Halber“ in die Rolle des Polizisten Hauke Jacobs, der seine Kollegen in den Krimis unterstützt.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Hinnerk Schönemann – Hauke Jacobs

Henny Reents – Lona Vogt

Marleen Lohse – Jule Christiansen

Peter Prager – Reimar Vogt

Cem Ali Gültekin – Mehmet Ösker

Lasse Myhr – Timo Karstensen

Stephan A. Tölle – Herr Töteberg

Regine Hentschel – Frau Bleckmann

Leonard Carow – Matti Zeller

Niels Bormann – Jens Kolbe

Victoria Fleer – Bine Pufal

Kristina Pauls – Bettina Laurent

Benjamin-Lew Klon – Lothar Bennet

Thomas Ziesch – Schäfer

Achim Amme – Fahrer

Achim Buch – Dr. Cremer

Björn Ahrens – Polizist

Annalena Schmidt – Frau Thielmann

Wo wurde „Nord bei Nordwest – Ein Killer und ein Halber“ gedreht?

Gedreht wurde der zehnte Film der „Nord bei Nordwest“-Krimis im Oktober und November 2018. Hauptdrehort war die Insel Fehmarn und gleich zwei Hansestädte. Sowohl in Hamburg als auch in Lübeck wurde gedreht. Als Szene diente dabei der Stadtteil Travemünde mit der Halbinsel Priwall.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 20 Filme in der Reihe der „Nord bei Nordwest“-Krimis. „Ein Killer und ein Halber“ ist der 10. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Weitere Filme wurden 2022 und 2023 gedreht.

