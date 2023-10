Am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, empfängt Dynamo Dresden in der 3. Liga den Hallescher FC. Für den Gastgeber aus Dresden gab es am vergangenen Spieltag nach fünf Siegen in Folge die zweite Saisonniederlage. Das Team von Markus Anfang verlor das Auswärtsspiel in Essen. Vor heimischem Publikum sind die Dresdener noch ohne Punktverlust. Bisher gewannen sie alle vier Heimspiele und möchten diese Serie auch gegen Halle fortsetzen. Der Hallescher FC befindet sich aktuell im unteren Drittel der Tabelle und konnte seit drei Spielen keinen Sieg mehr einfahren. Zuletzt spielten die Mannschaft von Sreto Ristic unentschieden gegen Lübeck. Bisher sind diese beiden Mannschaften in der 3. Liga achtmal aufeinandergetroffen. Dabei konnte Dynamo Dresden viermal einen Sieg erringen. Zwei Partien endete unentschieden. Der Hallesche FC verließ den Platz in zwei Duellen als Gewinner.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Dynamo Dresden gegen den Hallescher FC und die Übertragung im TV und Stream.

Dynamo Dresden vs. Hallescher FC – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Mittwoch, den 04.10.2023, trifft Dynamo Dresden auf den Hallescher FC. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, Hallescher FC

: Dynamo Dresden, Hallescher FC Wettbewerb : 9. Spieltag, 3. Liga

: 9. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Mittwoch, 04.10.2023, 19:00 Uhr

: Mittwoch, 04.10.2023, 19:00 Uhr Spielort : Rudolf-Harbig-Stadion

: Rudolf-Harbig-Stadion Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim)

Gelingt Sreto Ristic und dem Hallescher FC nach drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis?

© Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dynamo Dresden gegen Halle heute im TV sehen

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hallescher FC wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 18:45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Stefanie Blochwitz. Kommentator der Partie ist Andreas Mann. Die Plattform ist kostenpflichtig.

Wer zeigt Dresden gegen Hallescher FC kostenlos im Stream?

Für die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem Hallescher FC wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.