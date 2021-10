Am heutigen Mittwoch, 27.10.2021, trifft Dynamo Dresden in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den FC St. Pauli. Die beiden Zweitligisten standen sich Anfang Oktober bereits gegenüber, die Hamburger gewannen die Partie klar mit 3:0. Trotzdem hat das für den Pauli-Trainer Timo Schulz keinen Einfluss auf die heutige Aufgabe: „Es kommt nicht so oft vor, dass man zwei Mal innerhalb so kurzer Zeit aufeinander trifft. Wir wären aber gut beraten, das erste Spiel schnell abzuhaken. Das ist nun ein anderer Wettbewerb.“

Ungewiss ist, mit welcher Mannschaft die Gäste in Dresden auflaufen werden. Bei dieser Partie ergäbe sich die Möglichkeit, dem ein oder anderen Stammspieler eine Pause zu gönnen. Festgelegt wurde, dass Dennis Schmarsch für Stammkeepter Nikola Vasilj zwischen den Pfosten stehen wird. So oder so wird die Mannschaft alles geben, um gegen das Team von Alexander Schmidt zu gewinnen und in das Achtelfinale einzuziehen.

Wo wird das Spiel von Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli übertragen?

übertragen? Wird die Partie heute live im Free-TV zu sehen sein?

im zu sehen sein? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal heute – Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Schaut man sich die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga an, so sind die Gäste aus St. Pauli der klare Favorit. Mit 25 Punkten und nur zwei verlorenen Spielen führt die Mannschaft die Tabelle an. Dynamo Dresden hingegen liegt im Mittelfeld, aus 11 Spielen konnten sie 13 Punkte mitnehmen. Das letzte Duell der beiden Vereine endete mit einem 3:0 zu Gunsten von St. Pauli. Doch der DFB-Pokal schreibt seine ganz eigenen Geschichten und wir dürfen uns auf eine spannende Partie freuen.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Teams : SG Dynamo Dresden, FC St. Pauli

: SG Dynamo Dresden, FC St. Pauli Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Anpfiff: Mittwoch, 27.10.2021, um 18:30 Uhr

Mittwoch, 27.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort: Rudolf-Harbig-Stadion

Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli: Live im Free-TV und Stream?

Vor der Partie Dynamo Dresden gegen FC St. Pauli stellt sich für viele Fans die Frage: Wer überträgt das DFB-Pokalspiel live im TV oder Stream? Einige Spiele im DFB Pokal werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Rechte der heutigen Partie liegen allerdings beim Pay-TV-Sender Sky.

Auch einen kostenlosen Live-Stream der Partie zwischen dem Dynamo und St. Pauli wird es nicht geben. Das Spiel kann lediglich bei Sky gestreamt werden, und zwar kostenpflichtig. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung am 27.10.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

DFB-Pokal: Historische Chance für St. Pauli

Das heutige Pflichtspiel könnte für den St. Pauli nicht nur der sechste Sieg in Folge bedeuten, sondern auch den Einzug in die dritte Runde des Pokals. Zuletzt gelang dies den Kiezkickern in der Saison 2005/06, als sie erst im Halbfinale an der Mannschaft der FC Bayern München scheiterten. „Das ist für uns fast schon eine historische Chance, in die dritte Runde einzuziehen. Das haben wir seit 15 Jahren nicht mehr geschafft“, sagte Schultz vor dem Duell der beiden Zweitligisten. Ob es den Hamburgern gelingt sich gegen Dynamo Dresden durchzusetzen wird sich heute um 18:30 Uhr zeigen.

DFB-Pokal: Alle Auslosungen der 2. Runde

Neben der Partie am Mittwochabend zwischen Dresden und St. Pauli standen und stehen 15 weitere Begegnungen auf dem Spielplan für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2021/22.

Alle DFP-Pokal-Spiele der 2. Runde im Überblick:

Dienstag, 26.10.2021, 18:30 Uhr

Preußen Münster - Hertha BSC

TSV 1860 München - FC Schalke 04

TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel

SV Babelsberg 03 - RB Leipzig

Dienstag, 26.10.2021, 20:00 Uhr

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04

Dienstag, 26.10.2021, 20:45 Uhr

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

VfL Osnabrück - SC Freiburg

Mittwoch, 27.10.2021, 18:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC

SV Waldhof Mannheim - Union Berlin

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

VfL Bochum - FC Augsburg

Mittwoch, 27.10.2021, 20:45 Uhr

Jahn Regensburg - Hansa Rostock

Alle Infos zu der Partie und der Übertragung des Spiels Regensburg gegen Rostock gibt es hier: