Am Sonntag, 11.06.2023, zeigt das RTL-Eventkino die Free-TV-Premiere des US-amerikanischen Filmdramas „Drei Schritte zu dir“. Darin geht es um Stella, die an Mukoviszidose leidet. Im Krankenhaus lernt sie Will kennen, der ebenfalls gegen eine Erbkrankheit kämpft. Die Versuchung, alle Regeln zu brechen, wird immer stärker.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler? Und wo wurde gedreht? Was ihr zu dem Film wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Drei Schritte zu dir“: Sendetermin auf RTL

„Drei Schritte zu dir“ erschien bereits am 15. März 2019 unter dem Titel „Five Feet Apart“ in den US-Kinos. Drei Monate später lief er auch in Deutschland. Im Juni 2023 wird der Film nun erstmals im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Wiederholt wird er anschließend erstmal nicht.

Das ist der aktuelle Sendetermin:

Sonntag, 11.06.2023, um 20:15 Uhr auf RTL

Gibt es „Drei Schritte zu dir“ als Stream?

Wer das Filmdrama verpasst hat, muss nicht traurig sein. Da „Drei Schritte zu dir“ ein erfolgreicher Kino-Hit war, kann man ihn natürlich auch online streamen. So ist er beispielsweise auf Amazon Prime Video, iTunes, Google Play, MagentaTV und im Sky Store erhältlich. Bei den meisten Anbietern ist der Film allerdings kostenpflichtig.

Ob „Drei Schritte zu dir“ auch in der RTL-Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt.

Worum geht es genau?

In „Drei Schritte zu dir“ geht es um die 17-jährige Stella. Obwohl sie noch so jung ist, musste sie schon einiges durchmachen, denn sie leidet an der Erbkrankheit Mukoviszidose. Ihre Kindheit sah nicht gerade schön aus. Die meiste Zeit musste sie nämlich im Krankenhaus verbringen. Dort lernt sie nun den Jugendlichen Will kennen, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Er hat dieselbe Krankheit wie sie. Das bedeutet: Sie dürfen sich nicht zu nahe kommen. Die beiden lernen sich dennoch näher kennen und die Versuchung, alle Regeln zu brechen, wird immer stärker. Schließlich geben sie nach und schmieden einen Fluchtplan.

Stella (Haley Lu Richardson) und Will (Cole Sprouse) dürfen sich nicht näher als zwei Meter kommen, doch die Versuchung ist groß.

© Foto: RTL / © 2019 Granville LA LLC.

Gibt es einen Trailer zu „Drei Schritte zu dir“?

Wer einen Eindruck vom Drama bekommen möchte, kann sich hier den Trailer ansehen.

Die Besetzung von „Drei Schritte zu dir“ im Überblick

Die Besetzung von „Drei Schritte zu dir“ zeigt einige große Stars. Cole Sprouse, der mit seinem Zwillingsbruder Dylan durch „Zack & Cody“ bekannt wurde, verkörpert den jungen Will. Haley Lu Richardson übernimmt die Rolle der Stella. Die weiteren Darsteller findet ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Stella – Haley Lu Richardson

Will – Cole Sprouse

Poe – Moises Arias

Kimberly Hébert Gregory – Barb

Julie – Emily Baldoni

Dr. Hamid – Parminder Nagra

Meredith – Claire Forlani

Erin – Cynthia Evans

Tom – Gary Weeks

Abby – Sophia Bernard

Jason – Brett Austin Johnson

Hope – Ariana Guerra

Camila – Cecilia Leal

Maya – Trina LaFargue

Wann und wo wurde „Drei Schritte zu dir“ gedreht?

Viele Fans fragen sich vermutlich, wann und wo „Drei Schritte zu dir“ gedreht wurde. Die Hauptproduktion des Filmdramas begann am 25. Mai 2018 und endete einen Monat später, am 26. Juni. Gefilmt wurde hauptsächlich New Orleans, Louisiana.

Das ist die Geschichte hinter dem Film

Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Das Ehepaar Katie und Dalton Prager waren beide von Mukoviszidose betroffen. Wie auch im Film dargestellt, hatte Katie einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie ihre Erfahrungen teilte. Bevor der Film jedoch gedreht wurde, starben beide.

Was ist eigentlich Mukoviszidose?

Mukoviszidose ist eine Stoffwechselkrankheit, die vererbt werden kann. Durch Fehlfunktionen der Chloridkanäle bestimmter Körperstellen werden die Sekrete exokriner Drüsen verändert. Konkret bedeutet das, dass sich der Wassergehalt des Bronchialsekrets, aber auch der Bauchspeicheldrüse, der Leber, der inneren Geschlechtsorgane, des Dünndarms und der Schweißdrüsen verringert. Dadurch werden die Sekrete dickflüssig. Deshalb hat die Cystic Fibrosis Foundation die „Sechs-Fuß-Regel“ aufgestellt. Diese besagt, dass sich Mukoviszidose-Patienten mindestens zwei Meter voneinander entfernen müssen. So wird das Risiko einer Kreuzinfektion verringert.