Die „Sat.1 FilmFilm Klassiker“ gehen weiter: Am Donnerstag, 6. April 2023, läuft das historische Drama „Die Wanderhure“. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Iny Lorentz und ist der erste Teil einer Trilogie. Darin spielt Alexandra Neldel eine junge Frau im Spätmittelalter, die Opfer einer fiesen Intrige wird. Danach sinnt sie auf Rache...

Wann kommt der Film im TV und Stream? Welche Schauspieler sind im Cast? Wo wurde der Film gedreht? Die Antworten darauf findet ihr hier im Überblick.

„Die Wanderhure“ auf Sat.1: Sendetermine und Sendezeit

Der 120-minütige Film läuft am Donnerstag, 6. April 2023 zur Primetime auf Sat.1. Falls ihr ihn da verpasst, gibt es in der Nacht zum Freitag eine Wiederholung.

Alle Sendetermine mit Sendezeit im Überblick:

06.04.2023 um 20:15 Uhr

07.04.2023 um 00:15 Uhr

Worum geht es in „Die Wanderhure“?

Wir befinden uns in Konstanz im Jahr 1414: Marie Ruppertus muss gegen ihren Willen den unehelichen Sohn des Grafen von Keilburg heiraten. Doch Marie liebt nur ihren Jugendfreund Michel. Als Ruppertus Maries Abneigung spürt, inszeniert er eine furchtbare Intrige. Marie landet im Kerker und wird schuldig gesprochen. Dort wird sie gefoltert und halb tot in den Fluss geworfen. Doch die Wanderhure Hiltrud und ihre Gefährtinnen finden Marie schwerverletzt. Sie überlebt es und hält sich am Gedanken der Rache fest. Um ihre Schulden zu begleichen, muss Marie dem Gewerbe der Prostitution beitreten. Als für das Konzil von Konstanz Prostituierte gesucht werden, wittert Marie ihre Chance. Denn für ihren Plan braucht sie niemand Geringeren als den König ...

Als die Wanderhure Hiltrud (Nadja Becker, r.) und ihre Gefährtinnen Marie (Alexandra Neldel, l.) schwer verletzt am Wegesrand finden, nehmen sie sich der jungen Frau an. Doch die Hilfe hat ihren Preis...

© Foto: SAT.1/TV60 / Oliver Roth

Die Besetzung von „Die Wanderhure“ im Überblick

Alexandra Neldel, die vielen noch aus der Serie „Verliebt in Berlin“ bekannt ist, spielt in dem Film die Hauptrolle der Marie Schäfer. Dafür wurde sie beim Deutschen Fernsehpreis 2011 auch für die Kategorie Beste Schauspielerin nominiert.

Die Darsteller und ihre Rollen im Überblick:

Alexandra Neldel – Marie Schärer

Nadja Becker – Hiltrud

Michael Brandner – Graf von Keilburg

Bert Tischendorf – Michel

Julian Weigend – Ruppertus

Katharina Welser – Euphemia

Carmen Gratl – Gerhild

Götz Otto – König

Heiko Pinkowski – Wolfram von Riedburg

Thure Riefenstein – Dietmar

Daniel Roesner – Thomas

Walter Sachers – Adler

Elena Uhlig – Adelsdame von Arnstein

Agathe Taffertshofer – Berta

Blerim Destani – Giso

Lili Gesler – Madeleine

Wann und wo wurde „Die Wanderhure“ gedreht?

Im Herbst 2009 wurde der Film über 40 Tage hinweg in Österreich und Ungarn gedreht. Im Oktober waren auch an zwei Tagen Iny Lorentz, das Pseudonym des Ehepaars Iny Klocke und Elmar Wohlrath, dabei. Sie berichteten danach auf ihrer Webseite sehr positiv, wie sie das Ganze wahrnahmen. Als Drehorte wurden die Burg Rappottenstein und Schloss Tratzberg in Niederösterreich verwendet, denn „[d]as ist vom Drehgefühl her ein ganz großer Unterschied zu aufgestellten Pappwänden in einem Studio“, erklärte Regisseur Hansjörg Thurn. Er drehte auch den zweiten Teil „Die Rache der Wanderhure“, den ihr in der folgenden Woche auf Sat.1 sehen könnt.