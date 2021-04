Am 18. April 2021 startet die neue Show „Die Tutorial Champions“ auf Sat.1. Drei kampflustige Promipaare treten dabei in vier Challenges an und verfolgen das Ziel „Die Tutorial Champions“ zu werden. Von einem überdimensionalen Luftballon-Schwein bis zu einer mehrstöckige Buttercreme-Torte – auf die Promis warten einige Herausforderungen.

Wann startet die Show? Wann laufen die Folgen? Wer sind die Kandidaten? Die Antworten findet ihr in dieser Übersicht zur neuen Show.

„Die Tutorial Champions“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für „Die Tutorial Champions“ fällt am 18.04.2021. Die drei Folgen laufen immer sonntags um 17:50 Uhr auf Sat.1.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 18.04.2021

Folge 2: 25.04.2021

Folge 3: 02.05.2021

„Die Tutorial Champions“: Stream

ganzen Folgen sind außerdem nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf Ihr könnt die Show nicht im Fernsehen verfolgen? Kein Problem. Die Show läuft auch im Livestream auf Joyn . Allesind außerdem nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf sat1.de verfügbar.

„Die Tutorial Champions“: Darum geht es

In „Die Tutorial-Champions – Promipaare machen’s nach“ treten pro Folge drei Promipaare gegeneinander an. Die Promis müssen vier komplett unterschiedliche Tutorials unter Zeitdruck nachmachen. Das Besondere: Die Teilnehmer treten in ihren eigenen vier Wänden zuhause an, jeweils gleichzeitig und sind dabei via Smartphone und Tablet immer verbunden. Dabei lernen die Zuschauer die Promis von einer neuen Seite kennen und erhalten so einige private Einblicke in deren Leben.

Nach jeder Challenge bewerten sie sich gegenseitig mit bis zu fünf Sternen. Die Dinge für die Tutorials werden in einer Kiste angeliefert. Erst nach dem Öffnen wissen die Paare, was sie erwartet. Die Challenges reichen von Torten-Wettbewerben, über Bau-Challenges bis zu Basteleien. Durch Joker können sich die Promipaare die Aufgaben gegenseitig zusätzlich erschweren.

„Die Tutorial Champions“: Kandidaten

9 Paare, also 18 Kandidaten, sind bei „Die Tutorial Champions dabei. Folgende Promipaare treten in den Challenges gegeneinander an:

Folge 1

Thorsten und Alexandra Legat

Ross Anthony und Paul Reeves

Jana und Thore Schölermann

Folge 2

Thorsten und Alexandra Legat

Lisha und Lou

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak

Folge 3

Mario Basler und Doris Büld

Ross Anthony und Paul Reeves