Zum „Fernsehfilm der Woche“ im ZDF gehört bereits seit langer Zeit die Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“. Darin ermittelt der deutsche Kriminalkommissar Oberländer an der Seite seiner österreichischen Kollegin Zeiler rund um den Bodensee. In der Folge „Der Seelenkreis“ am Montag, 12.06.2023, wurde ein Neugeborenes auf dem See ausgesetzt.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde die Folge gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Die Toten vom Bodensee – Der Seelenkreis“: Sendetermin und Sendezeit

Nach der Erstausstrahlung 2021 zeigt das ZDF den 90-minütigen Krimi am Montag, 12.06.2023, erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird die Episode im Anschluss nicht.

Gibt es „Der Seelenkreis“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Wer „Der Seelenkreis“ nicht zum Sendetermin anschauen kann, hat Glück, denn es gilt online first: Die Folge ist bereits vor der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar und kann im Anschluss noch für ein Jahr gestreamt werden.

Worum geht es in „Die Toten vom Bodensee – Der Seelenkreis“?

Ein anonymer Anrufer löst Großalarm bei der Polizei aus. Ein Neugeborenes wird auf dem Wasser des Bodensees gefunden. Das Körbchen, in dem das Baby ausgesetzt wurde, ist mit einem Laken bedeckt, auf dem eine in Asche gekritzelte Nachricht steht. Hannah Zeiler und Micha Oberländer finden heraus, dass die Mutter des Kindes Rita Hafner sein muss. Das Merkwürdige? Sie ist bereits vor sechs Monaten verschwunden und die Polizei nahm an, dass sie ermordet wurde. Zeiler und Oberländer verhafteten damals den Opern-Star Veit Seidl, da dieser eine außereheliche Beziehung mit Rita geführt hatte. Er ist auch der Vater des Kindes. Kurz darauf wird Schlagzeuger Wolfgang Zirpner brutal erstochen. Sein gesamter Hof wurde auf den Kopf gestellt. Was der Täter wohl gesucht hat? Seine Ex-Freundin Miriam Thaler liefert Informationen, die die Kommissare zu dem Schluss führen, dass das Verschwinden von Rita und der Mord an Zirpner zusammenhängen. Auch Zeiler gerät in die Hände des Täters.

Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und Hannah Zeiler retten ein Baby. Die Mutter bleibt jedoch verschwunden.

© Foto: ZDF/Patrick Pfeiffer

Die Besetzung von „Der Seelenkreis“ im Überblick

Seit 2014 ermitteln die Hauptdarsteller Matthias Koeberlin und Nora Waldstätten im Krimi „Die Toten vom Bodensee“. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr hier im Überblick:

Rolle – Schauspieler:

Micha Oberländer – Matthias Koeberlin

Hannah Zeiler – Nora Waldstätten

Thomas Komlatschek – Hary Prinz

Thomas Egger – Stefan Pohl

Raphael Stadler – Christopher Schärf

Rita Hafner – Larissa Fuchs

Sarina Huemer – Karola Niederhuber

Veit Steindl – Nicki von Tempelhoff

Thea Köck – Loretta Pflaum

Marco Huemer – Gerhard Greiner

Miriam Thaler – Martina Ebm

Wo wird „Die Toten vom Bodensee“ gedreht?

Seit 2014 wird die deutsch-österreichische Kriminalreihe produziert und ist seitdem sehr beliebt bei den Zuschauern. Diese stellen sich sicherlich die Frage, wo die Folgen produziert werden. Die Dreharbeiten finden generell in Bregenz, Lindau und Umgebung statt. „Der Seelenkreis“ wurde im Sommer 2020 auch in Hohenems gedreht.