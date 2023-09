Auf Netflix startet eine neue romantische Komödie. In „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“ – im Original „Love at First Sight“ – geht es um Hadley und Oliver, die sich auf einem Flug von New York nach London ineinander verlieben. An der Zollkontrolle verlieren sie sich jedoch aus den Augen. Werden sie sich jemals wiederfinden?

Hier erfahrt ihr, was über den Start, die Handlung, den Trailer und den Cast von „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“ bekannt ist.

Wann erscheint „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“ auf Netflix?

Die romantische Komödie erscheint Mitte September auf Netflix. Als konkretes Erscheinungsdatum hat der Streamingdienst Freitag, 15.09.2023, angekündigt.

Wie gewohnt steht auch „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“ am Startdatum ab 9 Uhr auf der Plattform zur Verfügung.

Worum geht es in der romantischen Komödie?

Hadley hat ihren Flug von New York nach London verpasst. Doch im Flughafen trifft sie zufällig Oliver. Beide fühlen sofort eine Verbindung. Sie verbringen den Flug zusammen, aber die gemeinsame lange Nacht ist viel zu schnell vorbei. Nach der Landung in Heathrow verlieren die beiden sich an der Zollkontrolle aus den Augen. Sich in dem Chaos einer Großstadt wiederzufinden, scheint unmöglich. Doch was passiert, wenn das Schicksal einschreitet?

Gibt es einen Trailer zum Netflix-Film?

Bereits rund zwei Monate vor dem Start des Liebesfilms hat Netflix einen offiziellen Trailer veröffentlicht. Diesen gibt es bisher jedoch nur auf Englisch. Hier bekommt ihr dennoch einen ersten Einblick:

Der Cast von „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“

Die Hauptrollen im Netflix-Film übernehmen Haley Lu Richardson, die unter anderem aus „Drei Schritte zu dir“ und „The White Lotus“ bekannt ist, und Ben Hardy, den man zum Beispiel aus „Bohemian Rhapsody“ kennt. Welche Darsteller an ihrer Seite im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Haley Lu Richardson – Hadley

Ben Hardy – Oliver

Jameela Jamil

Rob Delaney

Dexter Fletcher

Sally Phillips

Auf diesem Roman basiert der Netflix-Film

Die US-amerikanische Autorin Jennifer E. Smith veröffentlichte 2011 den Roman „Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick“ auf dem der gleichnamige Netflix-Film basiert. Ihr 2015 erschienenes Buch „Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen“ wurde ebenfalls bereits als Film von dem Streamingdienst adaptiert und 2022 veröffentlicht.