Bei „Die Höhle der Löwen“ wagen sich auch in Staffel 14 wieder kreative Gründer vor die Investoren. Wie üblich läuft die Show montags auf Vox. In Folge 4 am 18.09.2023 stellen Jenny und Jens Reckmann NuNi vor. Die Gründer möchten mit ihrem Produkt den unbequemen Still-BH ersetzen.

Was steckt hinter NuNi? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über die selbsthaftenden Silikonpads aus Folge 4 wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Was steckt hinter NuNi?

Jenny und Jens Reckmann haben zwei gemeinsame Kinder. In der Stillzeit hat Jenny vor allem eines gestört. „Ich finde Still-BHs total unbequem. Bei entzündeten und geschwollenen Brüsten empfand ich es sogar als schmerzhaft. Und dann soll man sie auch noch nachts tragen.“ Deshalb haben die Eltern eine bequeme Alternative entwickelt: NuNi. Das sind selbsthaftende Silikonpads für die Brust. An ihnen kann man dann Stilleinlagen befestigen. So wird auch Kleidung vor überschüssiger Milch geschützt.

Nils Glagau stellt sich als Versuchskaninchen bereit. Lässt er sich von den Pads überzeugen?

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Wie funktioniert NuNi?

Endlich können frisch gewordene Mütter nachts besser schlafen. Die Silikonpads halten ohne Kleber. Sie können mehrfach verwendet werden, sind hautverträglich und natürlich dermatologisch getestet. Während des Stillens muss man NuNi nicht mal abnehmen. Am Pad sind mikrofeine Klettringe angebracht. Das bedeutet, nach dem Stillen kann man einfach eine Stilleinlage an ihnen befestigen, die NuNi ebenfalls verkauft. Nebenbei sind diese nachhaltig und somit nicht schädlich für die Umwelt. Jenny hat NuNi am eigenen Leib getestet: „NuNi bringt Erleichterung in eine Zeit, die viel von uns Frauen abverlangt. Ich nutze NuNi aktuell täglich, denn vor kurzem ist unsere zweite Tochter zur Welt gekommen und ich kann endlich ohne Still-BH schlafen.“

Die wichtigsten Fakten zu NuNi

Die Gründer bieten Müttern eine Alternative zum herkömmlichen Still-BH. Die wichtigsten Infos zu NuNi und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Jenny und Jens Reckmann

Jenny und Jens Reckmann Sitz: Lippstadt

Lippstadt Produkte mit Preis: Set (39 Euro), Stilleinlagen (14 Euro), Stillpads (29 Euro)

Set (39 Euro), Stilleinlagen (14 Euro), Stillpads (29 Euro) Webseite mit Shop : nuni-shop

: nuni-shop Instagram: nuni_happymoms

Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Damit ihr Produkt ein echter Renner wird, benötigen die Gründer-Eltern dringend Hilfe von den Löwen. Für ein Investment von 90.000 Euro bieten die beiden 15 Prozent der Firmenanteile. Schlägt einer der Löwen zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?