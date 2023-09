Aktuell läuft auf VOX wieder „Die Höhle der Löwen“. Jeden Montag wagen sich mutige Gründer mit ihren Produktideen in die Arena. In der dritten Folge der 14. Staffel sind am 11.09.2023 auch die beiden Gründer Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike. Sie stellen den Gründern die nachhaltigen Zahnpflege-Tabs Natch vor.

Die Tabs sind nicht nur voller natürlicher Inhaltsstoffe – sie könnten auch die vielen Verpackungen überflüssig machen, die weltweit nach der Verwendung von Zahnpasta weggeworfen werden.

„Die Höhle der Löwen“: Das sind die Natch Tabs

Die Erfinder von Natch sind die beiden Berliner Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike. Sie entwickelten gemeinsam die Zahnpasta-Tabs, die das Zähneputzen für alle nachhaltiger machen sollen. Seit 2018 feilt Heber Gonzalez an den Tabs, die heute nicht nur hochwirksam, sondern auch in Bio-Qualität überzeugen. Gemeinsam betreiben die beiden Unternehmer Natch Labs und vertreiben inzwischen zahlreiche Varianten der Zahnpasta-Tabs. Ihr Motto: „Gesund beginnt im Mund“.

Was macht die Tabs so besonders?

Der Unterschied zur üblichen Zahnpasta beginnt schon bei der Produktion: Die Tabs werden nämlich ohne Wasser hergestellt. Ganz ohne Verpackung kommen sie zwar nicht aus, doch dabei handelt sich um eine nachhaltigere Alternative als Plastik: Die Tabs werden in Glasflaschen verpackt, die nachfüllbar sind. Auch die Anwendung unterscheidet sich von der Zahnpasta, wie man sie bisher kennt. Die Natch Tabs werden gekaut, bis eine cremige Textur entsteht. Im Anschluss können die Zähne wie gewohnt geputzt werden.

Die wichtigsten Fakten zu Natch

Bisher kann man die Zahnpasta-Tabs primär online kaufen, doch auch in einigen Concept Stores und ausgewählten Apotheken sind sie verfügbar. Alle weiteren Infos zum Produkt findet ihr hier:

Gründer: Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike

Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike Sitz: Berlin

Berlin Varianten: Screaming Polar Bear (mit Pfefferminz); So Black, So White (mit Aktivkohle); Dr. Shaman (mit ätherischen Bio-Ölen); Wake-Up Call (mit Matcha)

Screaming Polar Bear (mit Pfefferminz); So Black, So White (mit Aktivkohle); Dr. Shaman (mit ätherischen Bio-Ölen); Wake-Up Call (mit Matcha) Preis: 12,90-14,90 Euro

12,90-14,90 Euro Portionen: 85 Tabs pro Packung / im Verhältnis zu 1,5 Zahnpastatuben

85 Tabs pro Packung / im Verhältnis zu 1,5 Zahnpastatuben Website: natchlabs.com

natchlabs.com Instagram: natchlabs

Wie wirken Natch Zahnpasta-Tabs?

Je nach Zutat erzielen die Zahnpasta-Tabs eine unterschiedliche Wirkung. So gibt es Tabs für sensible Zähne (Sorte Dr. Sherman), für frischen Atem (Screaming Polar Bear), für weiße Zähne (So Black, so White) und für mehr Energie am Morgen (Wake-Up Call)

Welche Inhaltsstoffe sind enthalten?

Bedenkenlos schlucken kann man die Textur, die nach dem Kauen entsteht, aufgrund der Bio-Qualität der enthaltenen Stoffe. Zudem enthalten die Tabs nicht wie oft in Zahnpasta verwendet Fluorid, sondern stattdessen Calcium Hydroxyapatit. Hydroxyapatit ist auch im menschlichen Körper vorhanden und Teil unseres Zahnschmelz, gilt im Vergleich zu Fluorid allerdings nicht als schützend vor Karies. Statt Sodium Lauryl Sulfate wird als natürliche Alternative zum Schäumen der Tabs auf Seifenrinde vom Seifenrindenbaum gesetzt.

Welchen Deal wollen die Gründer erzielen?

Um die von ihnen entwickelten, nachhaltigen Zahnpasta-Tabs bekannter zu machen, benötigen die Gründer Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike von den Löwen 375.000 Euro. Dafür bieten die beiden Berliner 10 Prozent ihrer Unternehmensanteile. Ob Löwen wie Ralf Dümmel zuschlagen, der bekannt ist für zahlreiche Deals mit Drogerie-Produkten, zeigt sich am 11.09.2023 um 20:15 Uhr auf VOX.