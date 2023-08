Ab sofort wagen sich montags wieder kreative Gründer vor die Investoren von „Die Höhle der Löwen“. Am Montag, 28.08.2023, startet die 14. Staffel auf Vox. Mit dabei in Folge 1 sind Uli Seis und Alice von Gwinner. Die beiden stellen den Löwen Mitmalfilm vor, ein Malbuch, das gemalte Bilder in Trickfilme verwandelt.

Wie funktioniert Mitmalfilm? Wer sind die Gründer? Wir geben euch einen Überblick zum innovativen Malbuch aus Folge 1.

Was steckt hinter Mitmalfilm?

Uli Seis ist eigentlich Trickfilmproduzent, Regisseur, Animator und Zeichner, während Alice von Gwinner als Drehbuchautorin und Regisseurin arbeitet. Die beiden haben also enge Berührungspunkte mit dem Zeichnen von Trickfilmen. „Damit sich beim Trickfilm die Figuren bewegen, zeichnen wir sie sehr oft. Für eine Filmminute ungefähr 700-mal“, erklärt Seis. „Auch die Hintergründe im Film werden gemalt, aber dazu braucht man nur ein einziges Bild für eine ganze Szene. Alles, was im Film zu sehen ist, hat irgendwann jemand mal gezeichnet. Grenzt das nicht schon an Magie?“ Mit dieser Frage entstand Mitmalfilm.

Jedes Kind sollte die eigenen fantasievollen Ideen nicht nur auf Papier bringen, sondern auch als bewegten Trickfilm sehen. In den verschiedenen Malbüchern sind zwar Ausmalvorlagen, die die Kinder bunt ausfüllen können, doch sie können diese auch kreativ erweitern. Für ihre Malbücher erhielt das Gründer-Duo bereits den „International Creative Media Award“, den „Games Innovation Award Saxony“ und den Medienpädagogischen Preis der SLM und dem Sächsischen Staatsministerium.

So funktioniert Mitmalfilm

Mitmalfilm gibt es für alle Kinder. Sie malen mit Buntstiften die Ausmalvorlagen aus oder erweitern diese. In den Büchern werden auch einige Tipps gegeben, wie man der Kreativität freien Lauf lassen kann und gute Idee bekommt. Mit der eigenen kostenlosen Web-App fotografiert man das Bild mit dem Handy oder dem Tablet und schon kann es losgehen. Es dauert circa eine Minute, bis der eigene Mitmalfilm bereit zum Anschauen ist. Sie sind ungefähr zwei Minuten lang und eignen sich besonders für vier- bis neunjährige Kinder. Ein Beispiel: Im Mitmalbuch „Buntstiftkino“, das auch von der Webseite empfohlen wird, gibt es 16 Vorlagen in DIN A4-Größe. Dieser ergeben insgesamt drei Filme, die man in zwei Versionen malen kann.

Investor Tillman Schulz überprüft die Idee der Gründer genaustens, indem er ein Vorlage ausmalt.

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Die wichtigsten Fakten zu Mitmalfilm

Es gibt ein Mitmalbuch für jeden Anlass. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Uli Seis, Alice von Gwinner

Uli Seis, Alice von Gwinner Sitz: Leipzig

Leipzig Preis: 5 Euro bis 49 Euro

5 Euro bis 49 Euro Varianten: „Buntstiftkino --- Mitmalfilm Malbuch“, „Claude Momäh und die große Leinwand --- Mitmalfilm Malbuch“, „Mitmalfilm Kino Bastel-Set“, „Mitmalfilm Malvorlage (10 Stück, DIN A4)“, „Mitmalfilm Malvorlage als Plakat“, „Mitmalfilm Workshop Buch“, „Mitmalmeister Claude Momöh auf Ballonfahrt“, „Mitmalmeister Party“, „Mitmalmeister Ranksy“

„Buntstiftkino --- Mitmalfilm Malbuch“, „Claude Momäh und die große Leinwand --- Mitmalfilm Malbuch“, „Mitmalfilm Kino Bastel-Set“, „Mitmalfilm Malvorlage (10 Stück, DIN A4)“, „Mitmalfilm Malvorlage als Plakat“, „Mitmalfilm Workshop Buch“, „Mitmalmeister Claude Momöh auf Ballonfahrt“, „Mitmalmeister Party“, „Mitmalmeister Ranksy“ Webseite mit Shop: mitmalfilm.shop

mitmalfilm.shop App: mitmalfilm.de

mitmalfilm.de Instagram: mitmalfilm

Auf welchen Deal hofft das Gründer-Duo?

Um die Welt der Trickfilme zahlreichen Kindern zu eröffnen, hofft das Gründer-Duo auf ein Investment von 200.000 Euro. Dafür bieten sie 20 Prozent ihrer Firmenanteile. Schlägt ein Löwe zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?