In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder innovative Gründer vor die Investoren. Wie üblich kommt die Show montags auf VOX. In Folge 1 am 28.08.2023 stellen die Gründer Eric Böger und Max Schlensag Futurised vor. Das Gründer-Duo möchte mit seinem Produkt mehr Innovation in die Arbeitswelt bringen.

Was steckt hinter Futurised? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über die KI-betriebene Prozessautomatisierung aus Folge 1 wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

Was steckt hinter Futurised?

Max Schlensag und Eric Böger aus Hamburg wollen es ermöglichen, dass sich die Leute auf die wichtigen Bereiche ihrer Arbeit konzentrieren. Mithilfe ihrer Algorithmen-betriebenen Software sollen Arbeitsprozesse vereinfacht und automatisiert werden. Das Produkt kann in jede Software integriert und für jeden Kunden beliebig angepasst werden.

Die Gründer demonstrieren unter anderem Investor Carsten Maschmeyer das Konzept.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Wie funktioniert Futurised?

Um den Menschen in den Firmen Arbeit abzunehmen, soll mithilfe von KI-basierender Dokumentenauslesung zeitaufwendige und eintönige Aufgaben automatisiert werden. Die KI kann Dokumente und Bilder auslesen, verstehen und verarbeiten. „Das macht unser Software-Roboter mit einer hundertfachen Geschwindigkeit eines Menschen und das mit einer Fehlerquote von unter einem Prozent“, erklärt Eric. So muss man nicht mehr einzelne Wiederholarbeiten machen, sondern direkt sich um die relevanten Aufgaben kümmern.

Die wichtigsten Fakten zu Futurised

Mithilfe von Algorithmen wollen die Gründer Firmen unterstützen. Die wichtigsten Infos zu Futurised und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Eric Böger, Max Schlensag

Eric Böger, Max Schlensag Sitz: Hamburg

Hamburg Preis: unbekannt

unbekannt Varianten: MailReplyAI, InfoExtractAI, CustomerFeedbackAI, ChurnPredictionAI, ForecastAI, SmartChatbotAI, SmartAssistantAI

MailReplyAI, InfoExtractAI, CustomerFeedbackAI, ChurnPredictionAI, ForecastAI, SmartChatbotAI, SmartAssistantAI Webseite: futurised.de

Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Die beiden Gründer aus Hamburg präsentieren das erste Mal vor Investoren. Sie kommen dementsprechend gut vorbereitet und haben direkt einen Investor im Auge: Carsten Maschmeyer. „Mit seiner Expertise für unsere Zielgruppen im Banken- und Versicherungswesen und seiner Persönlichkeit würde das sehr gut passen“. Davon ist Max überzeugt. Ihr Angebot an die Löwen: 250.000 Euro für 15 Prozent. Schlägt der gewünschte Löwe zu? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?