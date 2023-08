In der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wagen sich wieder innovative Gründer vor die Investoren. Wie üblich kommt die Show montags auf VOX. In Folge 1 am 28.08.2023 stellen die Geschwister Sascha und Jennifer Zeller ihr Produkt Brizza vor. Das Gründer-Duo möchte ihre Brezelpizza als Tiefkühlware auf den Markt bringen.

Was ist die Brizza? Wer sind die Gründer? Alles, was ihr über die Tiefkühlpizza aus Folge 1 wissen müsst, erfahrt ihr hier im Überblick.

Was steckt hinter Brizza?

Jennifer Zeller betreibt seit acht Jahren ihr eigenes Wirtshaus in Aschaffenburg. Dort bietet sie traditionell bayrische Küche an. Da darf neben der Haxen und Krustenbraten vor allem eins nicht fehlen: die Brezel. Die Gastronomin beschreibt das Gebäck so: „Außen knusprig, innen schön weich, ist sie der absolute Verkaufsschlager“. Grund genug, dass sie sich vor drei Jahren die Ideenkochschürze übergeworfen hat und etwas Neues kreiert hat. Herauskam bei dem Ganzen die Brizza – eine Brezelpizza. Da die Gäste das Gericht begeisterte, haben sie sich nun dazu entschieden, es auch als Tiefkühlprodukt zu verkaufen.

Die „Löwen“ Tijen Onaran und Carsten Maschmeyer probieren die Brizza.

Woraus besteht die Brizza?

Experimentierfreudige Fans von Pizzen aufgepasst: Denn statt italienischem Pizzateig besteht die Brizza aus Laugenteig und „bekommt dadurch die einzigartige Färbung am Rand und am Boden. Durch die tellerartige Form lässt sie sich genauso individuell belegen, wie ihr italienisches Pendant“, erklärt die Gründerin Jennifer. Als Tiefkühlprodukt kann man das Produkt belegen wie man möchte, egal welche Ernährungsform – ob vegetarisch, vegan, mit Fleisch oder Fisch. Gründer Sascha versichert: „Beim Belegen der Brizza sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt“.

Die wichtigsten Fakten zu Brizza

Aus Brezel und Pizza wird Brizza. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Gründer: Sascha Zeller und Jennifer Zeller

Sascha Zeller und Jennifer Zeller Sitz: Aschaffenburg/Herxheim

Aschaffenburg/Herxheim Preis: unbekannt (aktuell nur für Großhändler)

unbekannt (aktuell nur für Großhändler) Varianten: „Der Franke“ (deftig, traditionell), „Der Gemüsegarten“ (frisch, vegetarisch), weitere geplant

„Der Franke“ (deftig, traditionell), „Der Gemüsegarten“ (frisch, vegetarisch), weitere geplant Webseite: brizza.de

brizza.de Instagram: brizza_official

Auf diesen Deal hoffen die Gründer

Nachdem sie ihr Produkt auf dem Großhändlermarkt mittlerweile vertreiben, wagen sich die Gründer nun an den nächsten Schritt: Sie wollen mit Brizza auch den Einzelhandel erobern und hoffen dafür auf die Unterstützung der Investoren. Ihr Angebot an die Löwen: 300.000 Euro für zehn Prozent. Schlägt einer der Löwen zu? Werden wir die Brizza schon bald selbst in den Ofen schieben können? Oder gehen die Gründer ohne einen Deal aus der Höhle?