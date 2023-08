Am 28.08.2023 geht „Die Höhle der Löwen“ auf Voxin die nächste Runde. In Folge 1 der 14. Staffel werden in gewohnter Manier wieder ganz unterschiedliche Ideen von mutigen Gründerinnen und Gründern präsentiert. Dabei ist auch der 44-jährige Simon Debade, der mit seinem Saft Akoua einen Deal erzielen möchte. Die Basis des Getränks ist eine ganz besondere Frucht.

Schmeckt den Gründern der Saft? Was hat die Heimat des Gründers mit seiner Idee zu tun? Alle Infos zu Akoua aus Folge 1 von „Die Höhle der Löwen“ findet ihr hier im Überblick.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Akoua

Der Gründer des Start-ups heißt Simon Debade. Er bringt in die Arena seinen Fruchtsaft Akoua mit. Basis des Fruchtsafts ist der in Europa noch relativ unbekannte Cashewapfel. Benin, das Heimatland des Gründers, zählt zu den größten Cashewproduzenten der Welt. Doch anders als die Cashewkerne, sind Cashewäpfel Abfallprodukte. Sie sind nur schwer zu lagern und daher bei uns nicht als frische Frucht zu kaufen. Oftmals werden die Äpfel weggeworfen, da sie ohne die erforderlichen Aufbereitungsstätten keine Verwendung finden. Gründer Simon Debade will das durch die Herstellung seines Safts ändern. Nicht nur dieser nachhaltige Gedanke, sondern auch seiner sozialen Verantwortung will der Gründer durch das Schaffen neuer Arbeitsplätze in Benin nachkommen. Für ihn hat Akoua daher nicht nur einen süßlichen Geschmack des Cashewapfels, sondern auch den Geschmack von Veränderung.

Woraus besteht der Saft Akoua?

Der Fruchtsaft kommt ohne Zusatzstoffe aus und besteht zu 100 Prozent aus dem Saft des Cashewapfels. Dieser sorgt dafür, dass der Saft leicht nussig und süß zugleich schmeckt. Neben dem Geschmack liefert der Cashewapfel aber noch etwas anderes: eine Menge Vitamine. Fünfmal mehr Vitamine als eine Orange hat der Apfel, und ist damit ein echtes Superfood. Eine Flasche Akoua deckt für Erwachsene 210 Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Vitamin C.

Neu-Löwin Tijen Onaran probiert den Saft aus Cashewäpfeln.

© Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die wichtigsten Fakten zu Aouka

Der Gründer verkauft sein Produkt primär über den eigenen Online-Shop. Hier erfahrt ihr, was ihr ansonsten über den Gründer und Akoua wissen müsst:

Gründer: Simon Debade

Simon Debade Sitz: Ratingen

Ratingen Produkte: Saft aus dem Cashewapfel

Saft aus dem Cashewapfel Portionen: 250 ml pro Flasche

250 ml pro Flasche Preis: 2,49 Euro

2,49 Euro Website mit Shop: akoua.de

akoua.de Instagram: akouajuice

akouajuice TikTok: akouajuice

Auf diesen Deal hofft der Akoua-Gründer

Um den Cashewapfel und seinen Fruchtsaft bekannter zu machen, benötigt der Akuoa-Gründer Simon Debade von den Löwen 90.000 Euro. Dafür bietet er 20 Prozent seiner Firmenanteile. Ob es zum Deal kommt, zeigt sich ab 20:15 Uhr auf Vox.