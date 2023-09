„Die Höhle der Löwen“ läuft aktuell wieder auf VOX. Mit ihren innovativen Ideen wagen sich jeden Montag kreative Gründer in die Arena. In der vierten Folge der 14. Staffel sind am 18.09.2023 auch die Brüder Simon und Daniel Heitz in der Höhle der Löwen. Sie stellen den Gründern die Reiseapp Urban Challenger vor.

Die App sorgt dafür, dass ihr eure Reisedestination auf spielerische Art kennenlernt – und dabei raus aus eurer Komfortzone kommt. Welche Orte ihr bereits mit Urban Challenger entdecken könnt, erfahrt ihr im Artikel.

„Die Höhle der Löwen“: Das ist Urban Challenger

Die App ist gemacht für alle Reisenden, die ihren Urlaubsort wirklich kennenlernen wollen. Verschiedene Modi bieten für jeden die passende, spielerische Entdeckungstour. Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Möglichst viele Challenges erledigen, bis das vorgegebene Zeitfenster abgelaufen ist. Als Beweis dienen Audio-, Foto- oder Videoaufnahmen. Zusätzlich zur App ist auch ein passendes Kartenspiel erhältlich.

Wie funktioniert die App?

Urban Challenger ist euer Reise-Guide, der für jedes Interesse den passenden Modus bietet und euch gleichzeitig herausfordert: Wie wäre es, statt einem Taxi einfach eine Rikscha zu nehmen? Exotisches Streetfood zu testen? Auf den höchsten Punkt der Stadt zu steigen? In verschiedenen Kategorien wie „Explorer“, „Foodie“ oder „Nature Lover“ gibt es für alle Reisetypen die passende Challenge. Im „Explorer“-Modus gilt es, die Umgebung zu erkunden und Pflanzenliebhaber lernen im „Nature Lover“-Modus die grüne Seite eines Ortes kennen. Selbsterklärend ist wohl der „Foodie“-Modus, der euch auf eine Genussreise schickt. Gedacht ist die App nicht nur für Privatreisen, sondern auch für Firmenreisen und Team-Events.

Die wichtigsten Fakten zu Urban Challenger

Die Zielgruppe der App Urban Challenger sind Menschen, die reiselustig sind und ihre Reisedestinationen auf neue Art kennenlernen wollen. Die App ist kostenlos. Alle weiteren Fakten zu Urban Challenger findet ihr hier:

Gründer: Simon und Daniel Heitz

Simon und Daniel Heitz Sitz: Freiburg

Freiburg Preis: kostenlos

kostenlos Abo-Modelle: aktuell keine

aktuell keine Website: urbanchallenger.com

urbanchallenger.com Instagram: urbanchallenger

urbanchallenger TikTok: urbanchallenger

In welchen Städten ist Urban Challenger nutzbar?

Aktuell kann man Urban Challenger Berlin, Köln, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Mannheim und München entdecken. Geplant sind weitere Challenges in Leipzig und Nürnberg.

Welchen Deal wollen die Gründer erzielen?

Um die App bekannter zu machen, benötigen die Brüder Simon und Daniel Heitz von den Löwen 60.000 Euro. Dafür bieten die beiden Gründer 15 Prozent ihrer Unternehmensanteile. Ob einer der Löwen an das Potenzial von Urban Challenger glaubt und den beiden einen Deal anbietet, zeigt sich am 18.09.2023 um 20:15 Uhr auf VOX.