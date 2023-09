Seit dieser Staffel müssen sich Fans der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) daran gewöhnen, dass Judith Williams nicht mehr dabei ist.

Judith Williams macht DHDL-Pause

Die 52-Jährige legt aktuell eine Pause ein, weil sie sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten um ihre Mutter kümmern wollte. „Gibt es einen schöneren Grund, um bei ‚DHDL‘ zu pausieren, als Seite an Seite für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht“, erklärte Judith Williams im Februar 2023. Fans der Show müssen deshalb in Staffel 14 und 15 (TV-Start Frühjahr 2024) auf die beliebte Löwin verzichten.

Judith Williams wieder bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen

Die Unternehmerin wird für einige Minuten zu sehen sein. Williams investierte vor zwei Jahren 100.000 Euro in das Start-up „mellow NOIR“. In der aktuellen Folge wird auf den TV-Pitch und die Erfolgsgeschichte der Kosmetik-Firma zurückgeblickt. Offenbar hat die Löwin nun eine Ausnahme gemacht. In der neuesten Folge von „Die Höhle der Löwen“ (Ausstrahlung Montag, 20:15 Uhr) feiert Judith Williams ihr überraschendes Comeback.Williams investierte vor zwei Jahren 100.000 Euro in das Start-up. In der aktuellen Folge wird auf den TV-Pitch und die Erfolgsgeschichte der Kosmetik-Firma zurückgeblickt.

„mellow NOIR“ ist das erfolgreichste Kosmetik-Start-up bei „Die Höhle der Löwen“

Zwei Jahre nach dem Deal besucht Judith Williams den Gründer Julian Köster in München. „Ich möchte dir sagen, dass du das erfolgreichste Kosmetik-Start-up seit Bestehen von ‚Die Höhle der Löwen‘ bist“, teilt Williams ihm mit. „Jetzt sind wir bei über 250.000 verkauften Produkten“, betont Julian Köster. Sein monatlicher Umsatz beläuft sich laut Judith Williams auf 600.000 Euro. Noch in diesem Jahr möchte man mit den Produkten von „mellow NOIR“ neben dem Onlinehandel auch in Drogeriemärkten erhältlich sein. Zudem will Williams die Marke künftig im Ausland etablieren.