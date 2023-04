„Die Höhle der Löwen“ begonnen. In der zweiten Folge wollten die Gründer Kimani Michalke und Brett Dickey die Löwen mit ihrem Unternehmen für eine verbesserte Verwertung von Plastikverpackungen ein. Auf Vox hat die neue Staffel vonbegonnen. In der zweiten Folge wollten die Gründer Kimani Michalke und Brett Dickey die Löwen mit ihrem Unternehmen Circleback beeindrucken. Das Start-up aus Berlin setzt sich

Circleback will die Umwelt von Plastik befreien

Das Gründer-Duo arbeitet mit Herstellern von Shampoos und Cremes zusammen. Kunden können die leeren Plastikverpackungen zu einem speziellen Circleback-Pfandautomaten in den Supermarkt oder in die Drogerie zurückbringen. Man bekommt das Pfand in Höhe von 20 Cent pro Packung aufs Smartphone zurückerstattet. „Mit unserem Partner werden die gesammelten Kunststoffverpackungen sortiert, geschreddert und danach zu reinem Kunststoffgranulat verarbeitet“, erklärte Kimani Michalke in der Show.

„Seid ihr Recycle-Spezialisten?“ – Carsten Maschmeyer enttarnt Gründer

Eine Idee, die bei den Löwen zunächst gut ankommt. Die Gründer haben einen detaillierten Business-Plan und sind von ihrem Unternehmen mehr als überzeugt. Aber Circleback hat auch Schwachstellen. Das macht Carsten Maschmeyer deutlich. „Seid ihr Recycle-Spezialisten? Seid ihr Verpackungs-Spezialisten? Was ist eure Ausbildung?“, fragte der Unternehmer. „Keiner von uns hat angefangen mit Recycling“, antwortete Kimani Michalke, der zuvor Psychologie studierte.

Maschmeyer: „Das Thema ist ein Hit. Das Team ist eine Niete“