So kurz vor dem Valentinstag erwartet die ZDF-Zuschauer am Samstag, 12.02.2022, eine besondere Musikshow: „Die Giovanni Zarrella Show“ steht im Februar ganz im Zeichen der Liebe. Der deutsch-italienische Sänger lädt wieder zahlreiche nationale und internationale Gäste in seine Live-Sendung ein und bietet dem Publikum ein buntes Programm aus Halle an der Saale.

Wann läuft „Die Giovanni Zarrella Show“ im Februar 2022?

Gibt es die Show in der ZDF-Mediathek ?

? Welche Stars sind dieses Mal dabei?

Gibt es noch Tickets?

In dieser Übersicht findet ihr alle bekannten Sendetermine, Infos zum Stream, zu den Gästen, dem Moderator Giovanni Zarrella und zum Programm.

„Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Sendetermine 2022

Der Startschuss für die neue Show-Reihe am Samstagabend im ZDF ist bereits am 11. September 2021 gefallen. Im November folgte die zweite Ausgabe, jetzt im Februar 2022 zeigt der Sender die dritte Live-Show. Die Musikshow läuft immer live zur Primetime um 20:15 Uhr.

Die aktuell bekannten Sendetermine im Überblick

Samstag, 12.02.2022, um 20:15 Uhr

„Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Mediathek

Wer die Ausstrahlung der Live-Show verpasst, kann sie nachträglich in der ZDF-Mediathek anschauen. Dort steht sie ab dem 12.02.2022 für einen Monat lang als Stream zur Verfügung.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste im Februar 2022

Ob internationaler Star oder Newcomer, ob Pop oder Schlager – in der Show von Giovanni Zarrella sind auch beim dritten Mal die unterschiedlichsten Musiker zu Gast. Wer im Februar 2021 dabei ist, seht ihr hier:

Michelle

Ben Zucker

Wincent Weiss

LEA

Howard Carpendale

Nino de Angelo

Matthias Reim

Patricia Kelly

Daniel Powter

Vicky Leandros

Francine Jordi

DJ Ötzi

Tim Peters

Sonia Liebing

Mark Keller

Neonlicht

Joel Brandenstein

Leony

Adriano

Milow

Il Volo

Musical „Aladdin“ / Darstellerin der Jasmin

„Giovanni Zarrella Show“: ZDF-Programm am 12.02.2022

Giovanni Zarrella begrüßt in seiner dritten großen Musikshow zahlreiche nationale und internationale Stars live in Haale an der Saale. Der Sänger ist allerdings nicht nur der Gastgeber, sondern präsentiert natürlich auch selbst aktuelle Hits. Das große Opening und sein Schlager-Special mit Erfolgstiteln im neuen Arrangement sind mittlerweile schon Markenzeichen der Show. Auch dürfen die Duette mit seinen Gästen und die Live-Band um Bandleader Christoph Papendieck nicht fehlen.

„Giovanni Zarrella Show“: Tickets 2022

Wer spontan darauf hofft, noch Karten für die Live-Show am 12.02.2022 zu ergattern, hat leider Pech: Die Tickets für „Die Giovanni Zarrella Show" im Februar sind längst ausverkauft, wie der Ticketservice des ZDF mitteilt.

Giovanni Zarrella im Porträt

Bekannt wurde Giovanni Zarrella durch seine Zeit als Bandmitglied bei Bro’Sis. Mittlerweile hat er sich als Solokünstler etabliert. Im April 2021 veröffentlichte er sein Album „Ciao“. Im Jahr 2013 wurden er und seine Frau Jana Ina Zarrella zum zweiten Mal Eltern. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter.

Ausführliche Infos zum Sänger und Moderator findet ihr in seinem Porträt: