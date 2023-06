Die 14. Staffel von „Die Bergretter“ ist im April zu Ende gegangen. Um das Warten auf die Fortsetzung zu überbrücken, zeigt das ZDF fünf Wiederholungen der beliebten Serie. Weiter geht es am Donnerstag, 08.06.2023, mit der Folge „Loslassen“. In der zweiten Episode der zwölften Staffel sucht eine Mutter ihre Tochter und deren Freund in den Bergen.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr über „Loslassen“ wissen müsst, findet ihr hier.

„Die Bergretter: Loslassen“: Sendetermine und Sendezeit

Die Episode „Loslassen“ ist die zweite Folge der zwölften Staffel von „Die Bergretter“. Sie wurde bereits 2020 erstmals ausgestrahlt. Drei Jahre später wird sie am Donnerstag, 08.06.2023, erneut gezeigt. Sie läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Loslassen“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer die Folge verpasst hat oder sie auch nach der Ausstrahlung der Wiederholung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn sie ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könntet ihr sie bis zum 26.03.2025 kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Loslassen“?

Seit der leibliche Vater von Mia, Lorenz König, aufgetaucht ist, herrscht angespannte Stimmung bei den Koflers. Mia weiß nicht, was sie tun soll, also schlägt Markus ihr vor, sich mit Lorenz allein zu unterhalten. Insgeheim hat er jedoch auch gemischte Gefühle. Lange kann er sich damit aber nicht beschäftigen, denn die Pflicht ruft.

Claudia Kienert hat spontan eine Bergtour bei Markus gebucht. Sie sucht ihre Tochter Sarah, die heimlich mit ihrem Freund Tim nach Ramsau gefahren ist, um dort ihren leiblichen Vater David zu treffen. Claudia kann den jedoch gar nicht mehr leiden, seit er sie hochschwanger und mit 16 Jahren allein gelassen hat. Obwohl David sich bemüht hat, seine Fehler zu begleichen, ist der Kontakt zwischen ihm und seiner Tochter abgebrochen. Jetzt sind Sarah, Tim und David beim Klettern und werden auch schnell von Claudia und Markus gefunden. Sofort eskaliert die Situation. Claudia verursacht einen Unfall und David wird am Kopf verletzt, während sich Markus die Schulter auskugelt. Die Gruppe kommt ohne Hilfe nicht mehr vom Berg. Tim beschließt, allein zum Gipfel zu wandern, da es dort guten Handyempfang geben soll. Die anderen müssen wohl oder übel im Berg übernachten. Am Morgen stellt Claudia jedoch fest, dass Sarah über Nacht spurlos verschwunden ist.

Claudia (Daniela Schulz, l.) hat einen Unfall verursacht, weshalb die Gruppe jetzt im Berg übernachten muss.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Das ist die Besetzung von „Die Bergretter: Loslassen“

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Loslassen“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emelie Hofer – Stefanie von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Lorenz König – Steffen Groth

Mia Steiner – Mia-Sophie Ballauf

Johanna Marquardt – Michaela Rosen

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Kommissarin Jessika Pollath – Maxi Warwel

Claudia – Daniela Schulz

Sarah – Lorna zu Solms

David – Matthias Weidenhöfer

Tim – Philip Noah Schwarz

Elli Harder – Zora Thiessen

Wo wurde „Die Bergretter: Loslassen“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.