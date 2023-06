Gerade erst ist Staffel 14 von „Die Bergretter“ zu Ende gegangen. Um das Warten auf eine Fortsetzung zu überbrücken, zeigt das ZDF fünf Wiederholungen der beliebten Serie. Los geht es am Donnerstag, 01.06.2023, mit „Was wirklich zählt“. In der ersten Folge der zwölften Staffel geht es um einen verzweifelten Vater, der droht, ein Halteseil einer Gondel zu sprengen. Was er nicht weiß: Seine schwangere Tochter sitzt darin.

Wer spielt mit? Worum geht es genau? Alles, was ihr über „Was wirklich zählt“ wissen müsst – Sendetermine, Handlung, Drehort & Co. – findet ihr hier.

„Die Bergretter: Was wirklich zählt“: Sendetermine und Sendezeit

Die Episode „Was wirklich zählt“ ist die erste Folge der zwölften Staffel von „Die Bergretter“. Sie wurde bereits 2020 ausgestrahlt. Drei Jahre später wird sie am Donnerstag, 01.06.2023, erneut gezeigt. Sie läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Was wirklich zählt“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer die Folge verpasst hat oder sie auch nach der Ausstrahlung der Wiederholung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn sie ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könntet ihr sie bis zum 26.03.2025 kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Was wirklich zählt“?

Wie aus dem Nichts taucht plötzlich Lorenz König, Mias leiblicher Vater, auf Emilies Hof auf. Das Problem ist nun, dass Markus seiner Tochter noch nichts von ihm erzählt hat. Jetzt ist es aber zu spät für die Wahrheit, denn Lorenz lässt die Bombe direkt platzen. Mia reagiert verstört und Markus macht sich Sorgen, dass Lorenz die Beziehung zwischen Mia und ihm spalten könnte.

Gleichzeitig verliert Anton Zeller seinen Job an der Huber-Alm-Seilbahn. Er ist verzweifelt, was er seiner Frau jedoch verheimlicht. Da er nun kein Geld mehr verdient, hat er Angst, sein Haus zu verlieren. Kurzerhand erpresst er seinen alten Arbeitgeber und stellt ihm ein Ultimatum. Entweder er bekommt 100.000 Euro oder er lässt eine Bombe explodieren und zerstört so die Seilbahn. Was er jedoch nicht weiß: Seine hochschwangere Tochter Anna sitzt gerade mit ihrem Mann und Antons Frau in einer Gondel. Plötzlich stoppt die Bahn und bei Anna setzen die Wehen ein – und das drei Wochen zu früh. Ihr Verlobter Tilo ruft die Bergretter. Trotz der drohenden Bombe lässt sich Katharina vom Helikopter in die Gondel abseilen. Nach einer Blitzgeburt geht es Anna zunehmend schlechter. Markus und sein Team müssen unbedingt den Erpresser finden, damit die Gondel aufgeschlossen werden kann.

Anna (Hedi Honert, l.) ist hochschwanger. Mit ihrer Mutter Karin (Lena Stolze) und ihrem Verlobten Tilo (Enno Hesse) steckt sie in einer Gondel fest, die von ihrem Vater bedroht wird.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Das ist die Besetzung von „Die Bergretter: Was wirklich zählt“

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Was wirklich zählt“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emelie Hofer – Stefanie von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Lorenz König – Steffen Groth

Mia Steiner – Mia-Sophie Ballauf

Johanna Marquardt – Michaela Rosen

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Kommissarin Jessika Pollath – Maxi Warwel

Anton Zeller – Max Herbrechter

Karin Zeller – Lena Stolze

Anna Zeller – Hedi Honert

Tilo Fink – Enno Hesse

Dennis Reck – Thomas Schubert

Sönke Jung – Florian Odendahl

Maike Posch – Bettine Langehein

Wo wurde „Die Bergretter: Was wirklich zählt“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.