Im Juni zeigt das ZDF fünf Wiederholungen der beliebten Reihe „Die Bergretter“. Am Donnerstag, 29.06.2023, läuft allerdings bereits die letzte Folge „Leuchtfeuer“. In der fünften Episode von Staffel 12 geht es um einen Junggesellinnenabschied und tiefe, dunkle Geheimnisse, die gelüftet werden.

Was passiert in der Folge genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr über „Leuchtfeuer“ wissen müsst, findet ihr hier.

„Die Bergretter: Leuchtfeuer“: Sendetermine und Sendezeit

Die Episode „Eiskalte Wahrheit“ ist die letzte Folge der zwölften Staffel von „Die Bergretter“. Sie wurde bereits 2020 ausgestrahlt. Drei Jahre später wird sie am Donnerstag, 29.06.2023, erneut gezeigt. Sie läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Leuchtfeuer“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer die Folge verpasst hat oder sie auch nach der Ausstrahlung der Wiederholung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn sie ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könntet ihr sie bis zum 26.03.2025 kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Leuchtfeuer“?

Wie jedes Jahr kurz vor Weihnachten hat Markus einen Baum gekauft, doch Lorenz ist ihm zuvorgekommen. Plötzlich fallen Mia auch noch die Unterlagen einer Privatschule in Zürich in die Hände. Markus kommt ins Stottern. Wie soll er seiner Tochter erklären, dass ihr leiblicher Vater den Vorschlag gemacht hat, sie mit nach Zürich zu nehmen?

Währenddessen feiern Julia Herzog und Nadine Kern gemeinsam auf einem Junggesellinnenabschied. Nadine kann Julia nicht sonderlich leiden, sie ist die Freundin ihres jüngeren Bruders Stefan. Sie hat Sorge, dass Julia nur mit ihm zusammen ist, da er aus einer reichen Unternehmerfamilie kommt. Bei einem Schlittenrennen gerät Nadine in Lebensgefahr. Durch Julias schnelles Handeln und die Hilfe der Bergretter wird sie ins Krankenhaus gebracht. Völlig überzeugt von seiner Freundin, macht er ihr auch gleich dort einen Heiratsantrag. Julia freut sich und bejaht, aber irgendwie scheint sie auch bedrückt zu sein. Gleichzeitig informiert Dr. Auerbach Markus, dass sich bei Julia eine Blutvergiftung ergeben hat. Sie möchten mit der jungen Frau sprechen, doch sie ist nirgends auszufinden. Nicht nur Markus und sein Team machen sich auf die Suche nach ihr, sondern auch Stefan und Nadine. Dabei stoßen sie auf ein dunkles Geheimnis. Julia hat bereits einen Ehemann und der saß bis vor kurzem hinter Gittern.

Nadine (Lena Dörrie, 3. v. r.) und Julia (Sylta Fee Wegmann, r.) feiern ausgelassen, doch Nadine stürzt.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Das ist die Besetzung von „Die Bergretter: Leuchtfeuer“

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Leuchtfeuer“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Peter Herbrechter – Michael König

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Lorenz König – Steffen Groth

Mia Steiner – Mia-Sophie Ballauf

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Kommissarin Jessika Pollath – Maxi Warwel

Hanna Hofer – Antonia Wiedemann

Lukas Hofer – Adrian Bräunig

Leon Dörfler – Tim Marco Rietz

Julia Herzog – Sylta Fee Wegmann

Nadine Kern – Lena Dörrie

Stefan Kern – Max Woelky

Paul Berger – Max Koch

Alfons Berger – Wolfgang Böck

Eva – Sarah Rebellato

Andreas Kühn – Andy Konrad

Wo wurde „Die Bergretter: Leuchtfeuer“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.