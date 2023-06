Seit die 14. Staffel von „Die Bergretter“ im April zu Ende gegangen ist, warten die Fans auf Nachschub. Um die Wartezeit auf die Fortsetzung zu verkürzen, zeigt das ZDF fünf Wiederholungen der beliebten Serie. Weiter geht es am Donnerstag, 22.06.2023, mit „Eiskalte Wahrheit“. In der vierten Folge der zwölften Staffel geht es um das Ende einer dramatischen Beziehung.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alles, was ihr über „Eiskalte Wahrheit“ wissen müsst, findet ihr hier.

„Die Bergretter: Eiskalte Wahrheit“: Sendetermine und Sendezeit

Die Episode „Eiskalte Wahrheit“ ist die vierte Folge der zwölften Staffel von „Die Bergretter“. Sie wurde bereits 2020 ausgestrahlt. Drei Jahre später wird sie am Donnerstag, 22.06.2023, erneut gezeigt. Sie läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Eiskalte Wahrheit“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer die Folge verpasst hat oder sie auch nach der Ausstrahlung der Wiederholung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn sie ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könntet ihr sie bis zum 26.03.2025 kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Eiskalte Wahrheit“?

Mia und Lorenz kommen aus Zürich zurück. Sie ist überglücklich, dass sie endlich etwas über ihre verstorbene Mutter erfahren hat. Markus macht sich jedoch Sorgen, denn Lorenz möchte sie auf eine Privatschule in Zürich schicken. Will er Mia Markus etwa wegnehmen?

Am Gipfel des Dachsteins findet unterdessen ein Presse-Fotoshooting statt. Auch Extrembergsteiger Daniel Faltermayer und seine Freundin Lisa Kronach sind dabei. Nachdem die Fotografen weggegangen sind, wollte das Paar eigentlich gemeinsam mit den Skiern das Tal hinabfahren. Doch es kommt anders als gedacht: Lisa macht mit Daniel Schluss. Völlig durcheinander rast sie den Tiefschnee hinab und stürzt. Daniel bringt sie in eine nahe gelegene Schutzhütte, wo es zur Aussprache kommt. Lisa ist nämlich in einen anderen Mann verliebt. Daniel ist wütend, doch er weiß, dass er Lisa Hilfe holen muss. Also verlässt er die Hütte und fährt so schnell wie möglich los, doch auch er stürzt. Mit letzter Kraft schafft er es, die Bergretter zu rufen und wird in ein Krankenhaus geflogen. Per Zufall bekommt er mit, dass Lisas neuer Freund sein Bruder Manuel ist. Zwar hat Daniel ein Schädel-Hirn-Trauma, doch das hält ihn nicht davon ab, seinen Bruder zu suchen und ihn zur Rede zu stellen. Verena erzählt Markus währenddessen, dass Daniels Verletzung mit der Zeit lebensbedrohlich werden kann.

Lisa (Lena Meckel) trennt sich von ihrem Freund Daniel (Julian Felix). Voller Emotionen stürzt sie im Schnee. Auch Daniel verletzt sich.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Das ist die Besetzung von „Die Bergretter: Eiskalte Wahrheit“

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Eiskalte Wahrheit“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Peter Herbrechter – Michael König

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Lorenz König – Steffen Groth

Mia Steiner – Mia-Sophie Ballauf

Johanna Marquardt – Michaela Rosen

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Kommissarin Jessika Pollath – Maxi Warwel

Lisa Kronach – Lena Meckel

Daniel Faltermayer – Julian Felix

Manuel Faltermayer – Felix Everding

Dr. Bichler – Maik Rogge

Wo wurde „Die Bergretter: Eiskalte Wahrheit“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.