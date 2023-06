Die 14. Staffel von „Die Bergretter“ ist bereits im April zu Ende gegangen. Um das Warten auf die Fortsetzung zu überbrücken, zeigt das ZDF fünf Wiederholungen der beliebten Serie. Am Donnerstag, 15.06.2023, läuft die Episode „Im Gipfelbuch“. In der dritten Folge der zwölften Staffel geht es um die Bergung eines schwer verletzten Mannes. Am Unfallort weisen Blutspuren darauf hin, dass noch eine weitere Person verletzt wurde.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Alles, was ihr über „Im Gipfelbuch“ wissen müsst, findet ihr hier.

„Die Bergretter: Im Gipfelbuch“: Sendetermine und Sendezeit

Die Episode „Im Gipfelbuch“ ist die dritte Folge der zwölften Staffel von „Die Bergretter“. Sie wurde bereits 2020 ausgestrahlt. Drei Jahre später wird sie am Donnerstag, 15.06.2023, erneut gezeigt. Sie läuft zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Wiederholt wird die 90-minütige Folge im Anschluss nicht.

Die Folge „Im Gipfelbuch“ in der ZDF-Mediathek streamen

Wer die Folge verpasst hat oder sie auch nach der Ausstrahlung der Wiederholung erneut sehen möchte, hat Glück. Denn sie ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könntet ihr sie bis zum 27.03.2024 kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Im Gipfelbuch“?

Markus ist genervt von Lorenz‘ Präsenz. Er macht sich Sorgen, dass Mias leiblicher Vater mit Emilie anbandelt und ihm seine Tochter wegnimmt.

Plötzlich bekommt er den Anruf, dass ein Wanderer abgestürzt ist. Sofort macht sich das Team auf den Weg. Die Bergung des Mannes ist gefährlich, da sich ein Ast in den Rücken des Mannes gebohrt hat. Der Verletzte weist sich als Ben Fechter aus und wird nach der erfolgreichen Rettung in ein Krankenhaus geflogen. Katharina und Markus entdecken jedoch weitere Blutspuren, die auf eine zweite Person hinweisen. Ein Mensch ist nicht zu finden, doch Markus findet eine ausgerissene Seite aus einem Gipfelbuch, auf der eine Verabredung für ein Date geschrieben ist. Die Suche nach der Person bringt Markus zur Bäckerei Hertinger. Luisa Hertinger hatte anscheinend eine heimliche Affäre mit Ben. Später kommt sie darauf, dass ihr vermutlich ihr Sohn Felix auf die Schliche gekommen ist und er die zweite Person auf dem Berg gewesen sein könnte. Besorgt versucht sie ihn zu erreichen, doch er geht nicht ran. Denn Felix hat sich in einer Berghütte verschanzt. Er glaubt, dass Ben tot ist und alle im Dorf denken, er hätte ihn ermordet. Luisa findet ihn jedoch und das Zusammentreffen eskaliert. Felix stürmt davon.

Luisa (Carolina Vera) hat ihrem Sohn Felix (Alessandro Schuster) eine Affäre verschwiegen.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Das ist die Besetzung von „Die Bergretter: Im Gipfelbuch“

Neben den bekannten Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in „Im Gipfelbuch“ einige Schauspieler in Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Lorenz König – Steffen Groth

Mia Steiner – Mia-Sophie Ballauf

Johanna Marquardt – Michaela Rosen

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Kommissarin Jessika Pollath – Maxi Warwel

Luisa Hertinger – Carolina Vera

Jonas Hertinger – Stephan Szász

Felix Hertinger – Alessandro Schuster

Ben Fechtner – Nicolas König

Wo wurde „Die Bergretter: Im Gipfelbuch“ gedreht?

Die Heimatserie „Die Bergretter“ begeistert Fans unter anderem auch aufgrund von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen. Die Drehorte befinden sich in Österreich, hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in Tirol. Die meisten Szenen werden in Ramsau am Dachstein gefilmt. Als Kulisse für Emelies Hof diente der Pernerhof der Familie Perner. Dieser wird nur noch für Dreharbeiten benutzt.