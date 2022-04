Im Halbfinale des DFB-Pokals 2021/22 spielt RB Leipzig am heutigen Mittwoch, den 20.04.2022 gegen Union Berlin. Beide Mannschaften haben in der Bundesliga einen Lauf, diesen wollen beide auch im DFB-Pokal fortführen und in das Poakalfinale einziehen. Wettbewerbsübergreifend ist Leipzig seit 14 Spielen ungeschlagen und daher auch leichter Favorit in der Partie. Doch mit den Eisernen aus Berlin, die sich akutell auf dem 6. Tabellenplatz in der Bundesliga befinden, kommt ein Gegner der die zwei letzten direkten Duelle gegen die Sachsen gewann.

TV-Übertragung: Wo wird RB Leipzig vs. Union Berlin heute live im Free-TV übertragen?

übertragen? Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream für das Pokalspiel?

für das Pokalspiel? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals heute bekommt ihr hier.

DFB-Pokal – RB Leipzig vs. Union Berlin: Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer und Übertragung

Am Mittwoch, den 20.04.2022, empfängt RB Leipzig die Eisernen im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals. Anstoß ist um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig. Die Mannschaften werden von 47.000 Zuschauern in einer ausverkauften Arena unterstützt, darunter offiziel 6700 Union-Fans. Jedoch heißt es im Unioner Fan-Umfeld, dass ihre Mannschaft mit einer Unterstzüung zwischen 8000 bis 10.000 Fans rechnen kann. Eine Übertragung dieser Partie gibt es sowohl im TV, als auch im Internet sowie im Radio.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Union Berlin

: RB Leipzig, Union Berlin Wettbewerb : DFB-Pokal 2021/22, Halbfinale

: DFB-Pokal 2021/22, Halbfinale Anstoß : Mittwoch, 20.04.2022, 20:45 Uhr

: Mittwoch, 20.04.2022, 20:45 Uhr Stadion : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer: 47.000

Bis zu 10.000 Union-Fans werden heute in Leipzig erwartet. Insgeamst werden 47.000 Zuschauer das DFB-Pokal-Halbfinale in der Red Bull Arena verfolgen.

© Foto: IMAGO/Matthias Koch/dpa

RB Leipzig vs. Union Berlin heute live – Gibt es eine Übertagung im TV?

Wird das DFB-Pokal Halbfinale zwischen RB Leipzig und Union Berlin live im frei empfangbaren TV übertragen? Die Antwort lautet ja, die ARD überträgt diese Partie live im Free-TV und Stream aus der Red Bull Arena in Leipzig. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Mit dabei Moderator Alexander Bommes und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentator dieser Übertragung ist Eik Galley. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich Übertragungsrechte gesichert und überträgt das Spiel live und in voller Länge.

RB Leipzig – Union Berlin live im Stream sehen

Einen kostenlosen Stream wird es ebenfalls geben. Die ARD zeigt die Partie im Stream in der hauseigenen Mediathek. Auch bei Sky kann das Halbfinale gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels Leipzig gegen Berlin findet ihr hier:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Live-Stream: ARD-Mediathek (frei), Sky Go, Sky Ticket

DFB-Pokal: Leipzig möchte ersten großen Titel der Vereinsgeschichte

Der Gewinn des DFB-Pokals wäre für die Leipziger historisch. Es wäre der erste große Titel der Vereinsgeschichte. Zudem steht Leipzig auch noch in der Europa League im Halbfinale. Großen Anteil an diesem Erfolg hat Trainer Domenico Tedesco, der die Mannschaft im Dezember übernommen hatte und aus einem guten Kader die aktuell formstärkste deutsche Mannschaft geformt hat.