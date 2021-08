Am 06.08.2021 um 20:45 Uhr empfängt Dynamo Dresden den SC Paderborn. In der ersten Runde des DFB-Pokals stehen sich die 2.Liga-Teams im Rudolf-Harbig-Stadion gegenüber.

Dynamo Dresden trifft gegen den SC Paderborn auf einen Liga-Kollegen. Nachdem Dynamo Dresden den Aufstieg in der letzten Saison in die zweite Liga klar gemacht hat, treffen sie am Ende des Monats erneut auf Paderborn. Die erste Runde ist also ein kleiner Vorgeschmack für das anstehende Duell am 29. August. Beide Teams hätten sich wohl ein einfacheres Los gewünscht und auf einen unterklassigeren Gegner gehofft.

DFB Pokal 1. Runde: Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und SC Paderborn findet am Freitag, den 06.08.2021 um 20:45 Uhr statt. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben.

Teams : Dynamo Dresden, SC Paderborn

Wettbewerb : DFB-Pokal, 1. Runde

Datum und Uhrzeit : 06.08.2021, um 20:45 Uhr

Spielort : Rudolf-Harbig-Stadion

: Rudolf-Harbig-Stadion zugelassene Zuschauer: 16.000

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn im TV und Live-Stream: Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Jedoch hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte gesichert. Auf DAZN wird es keine Übertragung geben.

Die Übertragung von Dresden gegen Paderborn am 06.08.2021 um 20:45 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV: -

Pay-TV : Sky

: Sky Live-Stream: SkyGo/SkyTicket

