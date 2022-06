heutigen Freitag, 24.6.2022, trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen auf die Schweiz. Es ist der letzte Testspielgegner der DFB-Frauen vor der Amtrifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen auf die Schweiz. Es ist der letzte Testspielgegner der DFB-Frauen vor der Europameisterschaft in England vom 6. bis 31. Juli

Uhrzeit, Anstoß, Spielort - Daten und Fakten zu Deutschland - Schweiz.

Mit einem Trainingslager und diesem Länderspiel gegen die Schweiz wollen sich die deutschen Fußballfrauen optimal auf die Europameisterschaft in England vorbereiten. Das Länderspiel an diesem Freitag wird um 17.00 Uhr angepfiffen. Austragungsort der Partie ist das Steigerwaldstadion in Erfurt.

Die Fakten zum Spiel in Kürze:

Teams: Deutschland, Schweiz

Datum: 24.6.2022

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Spielort: Steigerwaldstadion in Erfurt

Bilanz: sieben Spiele - sieben Siege für Deutschland

Deutschland vs. Schweiz: Wo wird das Länderspiel der Frauen live in TV und Stream übertragen?

Hier gibt es gute Nachrichten für die Fans der deutschen Fußball-Frauen. Es wird nämlich eine Übertragung im Free-TV des Spiels geben. Deutschland gegen Schweiz ist live im ZDF zu sehen. Auch einen Stream wird der Sender anbieten. In der Schweiz wird das Spiel von SRFzwei übertragen.