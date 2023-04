Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft heute am 6. Spieltag des EHF Euro Cups auf Spanien. Nach der bitteren 23:32-Pleite gegen die überlegenen Schweden, ist die DHB-Auswahl heute gegen den WM-Dritten Spanien gefordert. Im EHF Euro Cup spielen die vier kampflos für die Nach der bitteren 23:32-Pleite gegen die überlegenen Schweden, ist die DHB-Auswahl heute gegen den WM-Dritten Spanien gefordert. Im EHF Euro Cup spielen die vier kampflos für die Handball-EM 2024 qualifizierten Teams Deutschland, Schweden, Spanien und Dänemark. Für die DHB-Auswahl gab es bislang fünf Niederlagen. Gelingt heute der erste Sieg im Heimspiel gegen Spanien?

Die Informationen zur Übertragung der Handball-Partie Deutschland gegen Spanien im Free-TV und Stream bekommt ihr hier im Überblick.

Deutschland gegen Spanien– EHF Euro Cup: Uhrzeit, Anwurf, Übertragung

Das Spiel zwischen der deutschen Handball-Nationalmannschaft und Spanien wird am Sonntag, 30. April 2023, ausgetragen. Anwurf der Partie ist um 15:35 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Alle Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Deutschland, Spanien

Deutschland, Spanien Wettbewerb: EHF Euro Cup. 6. Spieltag

EHF Euro Cup. 6. Spieltag Datum und Anpfiff: Sonntag, 30.04.2023, 15:35 Uhr

Sonntag, 30.04.2023, 15:35 Uhr Spielort: Max-Schmeling-Halle, Berlin

Die Niederlage gegen Schweden wurde überschattet von der schweren Verletzung (Achillessehnenriss) von Paul Drux. Wie geht die Mannschaft heute gegen Spanien damit um?

Deutschland vs. Spanien heute: Wer überträgt das Handball-Länderspiel live im Free-TV?

Die ARD überträgt das Länderspiel der DHB-Auswahl im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 15:30 Uhr mit den kurzen Vorberichten. Gute Nachrichten für alle Handball-Fans! Das Spiel im EHF Euro Cup zwischen Deutschland und Spanien wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.Die Übertragung beginnt um 15:30 Uhr mit den kurzen Vorberichten. Moderator Alexander Bommes führt mit dem Experten Dominik Klein durch die Übertragung. Reporter der Partie ist Florian Naß.

Deutschland - Spanien im Livestream: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für das Handballspiel zwischen Deutschland und Spanien im EHF Euro Cup gibt es auch einen kostenlosen Livestream. Parallel zur Übertragung im Free-TV zeigt Das Erste das Spiel auch in der Mediathek live und kostenfrei.

Die Übertragung im TV und Stream in der Übersicht:

Was ist der EHF Euro Cup?

Der EHF Euro Cup ist ein europäischer Handballwettbewerb für Nationalmannschaften. Der Cup wird von der Europäischen Handballföderation (EHF) veranstaltet und wurde 2020 zum ersten Mal ausgetragen. Im EHF Euro Cup spielen die für die jeweils nächste Handball-Europameisterschaft bereits qualifizierten Teams in einem Vorbereitungsturnier in Hin- und Rückspielen gegeneinander.