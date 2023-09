Für die DBB-Auswahl ist es das zweite Spiel in der Zwischenrunde. Im Spiel gegen Slowenien treffen Schröder und Co. auf NBA-Superstar Luka Doncic. Aufgrund des Sieges der Slowenen, ist Deutschland bereits für das Viertelfinale qualifiziert. In dieser Partie geht es nun um Platz eins in der Zwischenrunde. Die deutschen Basketballer müssen für das Duell mit Slowenien um den Gruppensieg in der WM-Zwischenrunde weiter um Kapitän Dennis Schröder zittern. "Er hat ein bisschen Rückenschmerzen. Wir müssen sehen, ob er heute etwas machen und für morgen bereit sein kann. Ich kann kein wirkliches Update geben", sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Samstagnachmittag auf Okinawa.