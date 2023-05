Deutschland trifft am heutigen Sonntag bei der Eishockey-WM 2023 im Finale auf Kanada. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang im Halbfinale die zuvor ungeschlagenen USA nach Verlängerung und hat damit zumindest Silber sicher. Im Endspiel am Sonntag ist Rekordweltmeister Kanada der Gegner. Gelingt Deutschland die Sensation gegen die favorisierten Kanadier? Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang im Halbfinale die zuvor ungeschlagenen USA nach Verlängerung und hat damit zumindest Silber sicher. Im Endspiel am Sonntag ist Rekordweltmeister Kanada der Gegner. Gelingt Deutschland die Sensation gegen die favorisierten Kanadier?

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Deutschland gegen Kanada und die Übertragung im Free-TV und Stream.

Eishockey-WM, Finale: Deutschland gegen Kanada – Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 28.05.2023, findet das Finale der deutschen Eishockeynationalmannschaft statt. Das Team von Harold Kreis trifft auf Kanada. Anstoß der Partie ist um 17:20 Uhr in der Nokia-Arena in Tampere, Finnland.

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Kanada

: Deutschland, Kanada Wettbewerb : Eishockey-WM, Finale

: Eishockey-WM, Finale Datum und Anstoß : Sonntag, 28.05.2023, 19:20 Uhr

: Sonntag, 28.05.2023, 19:20 Uhr Spielort: Nokia-Arena Tampere, Finnland

Eishockey-WM Finale live: Wer überträgt Deutschland vs. Kanada im Free-TV?

Das Finale zwischen Deutschland und Kanada wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten um 18:15 Uhr. Moderatorin Jana Wosnitza führt durch die Übertragung, ihr zur Seite steht der Experte Rick Goldmann. Kommentiert wird das Spiel von Sebastian Schwele.

Die Partie Deutschland gegen Kanada wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen. Diese ist allerdings kostenpflichtig.

Wer zeigt Deutschland - Kanada im kostenlosen Eishockey-Stream?

Für das Finale bei der Eishockey-WM 2023 zwischen Deutschland und Kanada gibt es einen kostenlosen Livestream. Der Sender Sport 1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der Eishockey-WM 2023 live. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Sport 1, Magenta Sport

Eishockey-WM 2023 live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.