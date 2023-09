Am heutigen Samstag, den 9. September 2023, trifft Deutschland in einem Testspiel auf Japan. Während der ersten Länderspielpause der Saison sind zwei Testspiele für die deutsche Nationalmannschaft geplant. In Wolfsburg trifft das Team von Hansi Flick auf Japan. Drei Tage später kommt es zum Duell mit dem viermaligen Weltmeister aus Frankreich. Bei der Bekanntgabe des Kaders für die bevorstehenden Testspiele gegen Japan und Frankreich, die den Beginn der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr markieren, betonte Bundestrainer Hansi Flick: „Wir brauchen ein Miteinander, bei dem jeder sein Ego hintenanstellt und sich in den Dienst der Mannschaft stellt.“

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan.

Deutschland heute gegen Japan: Wer fehlt beim DFB-Team?

Im Testspiel gegen Japan wird der deutschen Nationalmannschaft Jamal Musiala und Niclas Füllkrug verletzungsbedingt fehlen. Für den verletzten Füllkrug rückte Thomas Müller in den Kader. Hansi Flick ist überzeugt, dass der Rio-Weltmeister Thomas Müller auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land erneut eine bedeutende Rolle in der deutschen Nationalmannschaft einnehmen kann.

Anstelle von Musiala wird wohl Florian Wirtz in die Startformation stoßen und die Fäden im offensiven Mittelfeld ziehen.

Thomas Müller rückt für den verletzen Niclas Füllkrug in den Kader.

© Foto: Tom Weller/dpa

Deutschland Aufstellung heute: Gündogan mit neuer Rolle gegen Japan

Ilkay Gündogan hat eine vielseitige Laufbahn in der deutschen Nationalmannschaft hinter sich. Im Alter von 32 Jahren wird der Triple-Gewinner nun zum Leitbild auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land. Vor dem Spiel gegen Japan wird ihm eine besondere Auszeichnung zuteil. Nachdem er zum Kapitän der Nationalmannschaft ernannt wurde, rückt Ilkay Gündogan noch stärker in den Mittelpunkt beim ersten Länderspiel der EM-Saison gegen Japan. Besonders beachtlich ist dies, da der 32-Jährige am Samstagabend in der vollbesetzten Wolfsburger Arena nicht nur als Spielführer agiert, sondern auch eine noch bedeutendere und zentralere Rolle im deutschen Team einnehmen soll.

Für Joshua Kimmich könnte das bedeuten, dass er seinen Platz im zentralen Mittelfeld auf der Doppel-Sechs verliert. Stattdessen würde der 28-Jährige auf die Rechtsverteidiger-Position ausweichen, die er schon zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere begleitete.

Deutschland gegen Japan: Die Aufstellung heute beim Testspiel

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland heute im Überblick:

Tor

ter Stegen

Abwehr

Kimmich

Süle

Rüdiger

Gosens

Mittelfeld

Can

Gündogan

Gnabry

Wirtz

L. Sané

Angriff

Havertz

Nationalmannschaft: So seht ihr Deutschland gegen Japan heute