Am Freitag, den 25. August 2023, stehen sich Deutschland und Japan im ersten Gruppenspiel bei der Basketball-WM 2023 gegenüber. Gegen den Mit-Gastgeber Japan will das Team von Gordon Herbert mit einem Auftaktsieg in diese Weltmeisterschaft starten. Die deutsche Nationalmannschaft wird all ihre Vorrundenspiele in der Gruppe F auf der japanischen Insel Okinawa austragen. Weitere Gegner in dieser Gruppe sind Australien und Finnland. Nach dem Erringen der Bronzemedaille bei der vorherigen Europameisterschaft, strebt das deutsche Team nun in diesem Turnier erneut danach, für eine Überraschung zu sorgen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Vorrundenspiel Deutschland gegen Japan bei der Basketball-WM 2023 und die Übertragung im TV und Stream.

Basketball-WM 2023: Deutschland gegen China heute – Uhrzeit, Tipp-Off, Übertragung

Am Freitag, den 25.08.2023, findet das erste Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Japan statt. Tipp-Off der Partie ist um 14:10 Uhr in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan).

Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Deutschland, Japan

: Deutschland, Japan Wettbewerb : Vorrundenspiel, Gruppe F, Basketball-WM 2023

: Vorrundenspiel, Gruppe F, Basketball-WM 2023 Datum und Tipp-Off : Freitag, 25.08.2023, 14.10 Uhr

: Freitag, 25.08.2023, 14.10 Uhr Spielort: Okinawa Arena, Okinawa (Japan)

Bundestrainer Gordon Herbert möchte mit seiner Mannschaft ein erfolgreiches Turnier spielen.

Basketball-WM 2023: Wer überträgt Deutschland gegen Japan im TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das erste Gruppenspiel der DBB-Auswahl gegen Japan wird kostenlos im TV gezeigt. Auf der Plattform Magenta Sport wird diese Partie live und in voller Länge übertragen. Übertragungsbeginn ist um 13:00 Uhr mit den Vorberichten. Moderator dieser Übertragung ist Jan Lüdeke, kommentiert wird das Spiel von Michael Körner und den Experten Per Günther und Pascal Roller. Reporter vor Ort ist Benni Zander.

Wer zeigt Deutschland vs. Japan im kostenlosen Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans. Die Plattform Magenta Sport bietet für die Partie Deutschland gegen Japan bei der Basketball-WM 2023 einen kostenlosen Livestream an. Übertragungsbeginn ist ebenfalls um 13:00 Uhr.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport

Ungewöhnlicher Beginn der Weltmeisterschaft für Schröder und Co.

Als der Raketenalarm um knapp vor 4:00 Uhr auf Okinawa ertönte, schlief Moritz Wagner seelenruhig weiter. "Ich habe seit Jahren die Angewohnheit, dass ich mein Handy nachts im Flugmodus habe", sagte der NBA-Profi von den Orlando Magics. Während sich der NBA-Profi kurz vor dem Start der Mission "WM-Medaille" in seinen Träumen verlor, wurde der ohrenbetäubende Ton der Warnmeldung am Donnerstagmorgen zum Wecker für Bundestrainer Gordon Herbert und Wagners Teamkollegen. "Ich dachte zuerst, dass es an der Tür geklingelt hat. Ich war etwas überrascht", sagte Herbert am Donnerstag. Etwa exakt 24 Stunden vor dem Auftakt der WM gegen Gastgeber Japan, erhielten die Bewohner der Insel eine Benachrichtigung auf ihren Mobilgeräten. Diese Warnung erfolgte nach einem Raketenstart in Nordkorea. Allerdings wurde rasch Entwarnung gegeben, nachdem der offensichtlich missglückte Versuch, einen Spionagesatelliten ins All zu befördern, bekannt wurde.

Die Basketball-WM 2023 bei Magenta Sport

Die weiteren Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Basketball-WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen.