Für die DBB-Auswahl ist es das erste Spiel in der Zwischenrunde. Dennis Schröder und Co. zogen mit drei Siegen in der Gruppenphase in diese Zwischenrunde ein, der nächste Gegner für Deutschland ist Slowenien mit Superstar Luka Doncic. Ob NBA-Spieler Franz Wagner in der Partie gegen Georgien auflaufen kann, ist noch fraglich. „Wir werden uns die Situation am Morgen anschauen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert vor der Partie am Freitag auf Okinawa: "Er hat ein bisschen trainiert, aber das wird eine medizinische Entscheidung."