Nach dem blamablen Aus in der Vorrunde bei der WM in Australien und Neuseeland tritt die DFB-Auswahl der Frauen wieder zu den ersten Pflichtspielen an. "Es ist gut, dass es wieder um etwas geht und man die berechtigte Kritik wieder wettmachen kann", sagte Rückkehrerin Giulia Gwinn vor dem Auftakt heute gegen Dänemark. Verzichten muss die Frauen-Nationalmannschaft auf Martina Voss-Tecklenburg . Die Bundestrainerin ist krankgeschrieben und wird von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten. Das Spiel heute gegen Dänemark ist bereits ein echter Gradmesser. Über die neue Nations League werden nur noch zwei europäische Tickets für Paris 2024 vergeben.