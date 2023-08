Giulia Gwinn ist eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Bei der Frauen-EM gehörte sie zu den wichtigsten Spielerinnen im DFB-Team. Aktuell kann die Spielerin des FC Bayern München und der Nationalmannschaft aber nicht auf dem Platz stehen. Sie hat sich im Oktober 2022 erneut das Kreuzband gerissen und verpasst die ist eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Bei der Frauen-EM gehörte sie zu den wichtigsten Spielerinnen im DFB-Team. Aktuell kann die Spielerin des FC Bayern München und der Nationalmannschaft aber nicht auf dem Platz stehen. Sie hat sich im Oktober 2022 erneut das Kreuzband gerissen und verpasst die Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland . Stattdessen ist sie als Expertin für das ZDF im Einsatz.

Wir stellen die Fußballerin im Porträt vor.

Freund, Gehalt, Alter: Das ist Giulia Gwinn

Alle Fakten zu Giulia Gwinn auf einen Blick:

Name : Giulia Ronja Gwinn

: Giulia Ronja Gwinn Geburtstag : 02.07.1999

: 02.07.1999 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : Ailingen, Baden-Württemberg

: Ailingen, Baden-Württemberg Eltern : Gabi und Florian Gwinn

: Gabi und Florian Gwinn Geschwister : drei: eine Schwester und zwei Brüder

: drei: eine Schwester und zwei Brüder Wohnort : München

: München Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,71 m

: 1,71 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : FC Bayern München (seit 2019)

: FC Bayern München (seit 2019) Instagram: giuliagwinn

Kreuzbandriss bei Giulia Gwinn

Der FC Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft müssen wegen eines Kreuzbandrisses auf Außenverteidigerin Giulia Gwinn verzichten. „Das ist ein sehr harter Schlag für Giulia und wir fühlen alle mit ihr. Wir werden sie bei allem so gut wir können unterstützen und wünschen ihr viel Kraft“, sagte die Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen, Bianca Rech. Für Gwinn ist es der zweite Kreuzbandriss. Bereits im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland im September 2020 hat sie sich diese schwerwiegende Verletzung zugezogen und wieder zurück auf den Platz gekämpft.

Deutschlands Alexandra Popp (r) hält beim Mannschaftsfoto vor dem Spiel gegen Frankreich das Trikot der verletzten Giulia Gwinn in den Händen.

Giulia Gwinn ist ZDF-Expertin bei der Frauen-WM

Seit der EM 2022 ist sie ein Gesicht des aufstrebenden deutschen Frauen-Fußballs, doch nach einer Knieverletzung nimmt sie nicht als Spielerin an der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland teil. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben Giulia Gwinn stattdessen als Expertin im ZDF. Regelmäßig wird sie im "ZDF-Morgenmagazin" und im "ZDF-Mittagsmagazin" das WM-Geschehen analysieren. Anlässlich des ersten WM-Spiels des deutschen Teams gegen Marokko ist sie auch im WM-Studio bei Sven Voss und ZDF-Expertin Kathrin Lehmann.

Gwinn lehnt „Playboy“-Anfrage ab

Giulia Gwinn vom FC Bayern München hat eine Anfrage des „Playboy“ für Nacktfotos abgelehnt. „Ich respektiere den 'Playboy' als journalistisches Produkt, aber setze mich dann doch lieber als Fußballerin auf dem Platz in Szene“, sagte die 24 Jahre alte Abwehrspielerin der dpa.

Gehalt von Giulia Gwinn: Was verdienen Fußballerinnen?

30.000 Euro Prämie pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden gut belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Im Durchschnitt verdienen die Frauen bei den Bayern wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen dann noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Allein für den Finaleinzug bei der Europameisterschaft gab es schon malpro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden gut belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Giulia Gwinn privat

Giulia Gwinn ist die jüngste von vier Geschwistern. Sie hat eine ältere Schwester sowie zwei ältere Brüder. Ihre Eltern, Gabi und Florian Gwinn, wohnen in Oberschwaben, wo sie ursprünglich herkommt. Neben ihrer Karriere als Fußballerin hat Giulia Gwinn Sportmanagement studiert.

Giulia Gwinn und Instagram: Mehr als 500.000 Follower

Hauptsächlich spielt Gwinn natürlich Fußball – aber als Influencerin auf Instagram kann sie nebenher was dazuverdienen. Seit der EM in England sind ihre Follower nochmal gewachsen. Immer wieder hat sie daher auch gesponsorte Posts, mit denen sie bestimmte Produkte bewirbt. Allerdings betont sie in Interviews: Das ist nicht ihre Priorität, sondern nur eine „schöne Nebensache“.

Lebenslauf und Karriere: So kam Giulia Gwinn zum Fußball

Als junges Mädchen konnte sie schon kicken: Mit acht Jahren begann der Lebenslauf von Giulia Gwinn als Fußballerin. Damals hat sie im TSG Ailingen angefangen zu spielen, ihrem Heimatverein. Im Laufe ihrer Jugend wechselte sie hin und wieder den Verein, allesamt in Oberschwaben, wo sie herkommt. Bis 2015: als sie nur 16 Jahre alt war, stieg Giulia Gwinn in die Bundesliga auf. Für den SC Freiburg spielte Gwinn vier Jahre lang und schoss 22 Tore. Schnell hatte sie als junges Talent die Aufmerksamkeit eines anderen Vereins - und im Jahr 2019 unterschrieb sie den Vertrag beim FC Bayern München. Gwinn hat aber für die Bayern noch nicht so oft gespielt, wie gerne hätte: Zum einen wegen der Corona-Pandemie, zum anderen aber auch, weil sie 2020 durch einen Kreuzbandriss für ein Jahr auf der Bank sitzen musste. 2021 wurde Giulia Gwinn zum ersten Mal Deutscher Meister.

Seit 2017 spielt Giulia Gwinn in der Nationalmannschaft der Frauen. Bei der WM 2019 war sie 19 Jahre alt – und schoss ihr erstes internationales Tor gegen China. Gegenüber der „Bild" sagte sie, dass das für sie der Moment war, in dem sich ihr Leben änderte. „Ich war damals erst 19 und selbst total überrumpelt, wie sich das alles auf Social Media entwickelt hat. Lange Zeit war es für mich surreal, denn ich war immer noch das ganz normale Mädchen vom Bodensee."

