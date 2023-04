Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen trifft heute im Länderspiel auf Brasilien. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfängt die brasilianische Nationalmannschaft in diesem Prestigeduell in Nürnberg.

Die Informationen zur Übertragung der Partie Deutschland gegen Brasilien bekommt ihr hier im Überblick.

Deutschland gegen Brasilien – Frauen-Länderspiel heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel zwischen Deutschland und Brasilien wird am Dienstag, 11. April 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Deutschland, Brasilien

Deutschland, Brasilien Wettbewerb: Frauen Test-Länderspiel

Frauen Test-Länderspiel Datum und Anpfiff: Dienstag, 11.04.2023, 18:00 Uhr

Dienstag, 11.04.2023, 18:00 Uhr Spielort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Nürnberg Schiedsrichterin: Esther Staubli (Schweiz)

Die Frauen-Nationalmannschaft um Alexandra Popp trifft heute im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Brasilien.

© Foto: Michael Memmler/dpa

Deutschland vs. Brasilien: Wo wird das Frauen-Länderspiel im Free-TV übertragen?

Viele Fußballfans fragen sich, ob das Testspiel Deutschland gegen Brasilien heute live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten: Der öffentlich-rechtliche Sender ARD bietet eine Übertragung im Free-TV an. Die ARD geht ab 17:45 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Claus Lufen wird als Moderator durch den Fußball-Abend führen. Nia Künzer ist als Expertin mit dabei. Kommentator des Spiels ist Bernd Schmelzer.

Kostenloser Livestream des Frauen-Länderspiels: So seht ihr Deutschland vs. Brasilien

Die ARD bietet parallel zur Ausstrahlung im Free-TV auch einen kostenlosen Livestream zum Spiel der deutschen Frauen gegen Brasilien auf sportschau.de an.

Die Übertragung in der Übersicht:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : –

: – Livestream: sportschau.de

Stammtorhüterin Frohms vorzeitig abgereist

Nationaltorhüterin Merle Frohms ist vorzeitig vom DFB-Team abgereist. Die 28-Jährige hat sich wegen „anhaltender unterer Rückenbeschwerden“ zurück nach Wolfsburg begeben. Dort soll sie weiter behandelt werden. Dass Frohms in dem Spiel nicht zum Einsatz kommen soll, stand bereits am Ostermontag fest. Stattdessen wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea eingesetzt.

Deutschland will die Frauen-WM 2027 mit ausrichten