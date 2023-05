Der „DonnerstagsKrimi im Ersten“ nimmt die Zuschauer mal wieder mit in die Schweiz: Am 25.05.2023 läuft „Der Zürich-Krimi: Borchert und die bittere Medizin“. In der 14. Folge der Reihe geht es um einen langjährigen Freund Borcherts, der sich in einem komplizierten Fall befindet. Borchert steht allerdings auf der anderen Seite: Er setzt sich als „Anwalt ohne Lizenz“ für eine junge Frau ein, die zum Spielball skrupelloser Betrügereien geworden ist.

Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Der Zürich-Krimi: Borchert und die bittere Medizin“: ARD-Sendetermine

Der Spielfilm aus der Reihe „Der Zürich-Krimi“ lief im Februar 2022 erstmals im Free-TV. Jetzt zeigt das Erste ihn erneut.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 25.05.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 26.05.2023, um 00:35 Uhr

Gibt es „Borchert und die bittere Medizin“ in der ARD-Mediathek?

Wer die Ausstrahlung des Krimis verpasst, hat Glück: In der ARD-Mediathek ist Folge 14 „Borchert und die bittere Medizin“ bereits vorab verfügbar. Dort findet ihr übrigens alle Folgen des „Zürich-Krimis“ zum Streamen.

Worum geht es in „Der Zürich-Krimi“ am 25.05.2023?

Borcherts Freund und Kollege Reto, der immer „mehr Anwalt als Mensch“ zu sein scheint, ist Opfer, Zeuge und Rechtsbeistand zugleich. Borchert muss sich in seinem neuen Fall auf seine Menschenkenntnisse verlassen. Die angehende Apothekerin Sina Leuthold lässt ihren Stammkunden Reto Zanger, der kurz nach Ladenschluss dringend ein Rezept für ein Herzmedikament einlösen muss, noch eintreten. Dabei verschafft sich ein maskierter, bewaffneter Mann Zutritt und räumt den Medikamentensafe aus. Apotheker Siebert kündigt Sina daraufhin wegen Pflichtverletzung und das nur drei Wochen vor Abschluss ihres Studiums.

Verzweifelt sucht sie Hilfe bei Borchert und seiner Chefin Dominique. Jedoch endet der Gerichtstermin in einem Fiasko: Reto erinnert sich, dass Sina und der Räuber sich kennen und sie womöglich in dem Überfall verwickelt ist. Doch schnell wird Borchert klar, dass Sina nur als Sündenbock herhalten soll, denn was mit einem Überfall begonnen hat, wird zu einem Fall von Drogenkriminalität...

Dominique Kuster (Ina Paul Klinke) zweifelt an der Einschätzung von Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt, l.). Finden sie den Täter trotz Unstimmigkeiten?

© Foto: ARD Degeto/Martin Kovář

Das sind die Darsteller in „Borchert und die bittere Medizin“

Die Hauptrollen im „Zürich-Krimi: Borchert und die bittere Medizin“ sind wie gewohnt mit den bekannten Schauspielern besetzt. Es gibt aber wieder einige Episodenrollen.

Rolle – Schauspieler

Thomas Borchert – Christian Kohlund

Dominique Kuster – Ina Paule Klink

Marco Furrer– Pierre Kiwitt

Dr. Reto Zanger – Robert Hunger-Bühler

Berno Siebert – Filip Peeters

Sina Leuthold – Thekla Hartmann

Alex Harder – Tom Gronau

Juri – Leonard Kunz

Annie Harder – Nina Kronjäger

Beat Bürki – Andrea Zogg

Urs Aeggi – Yves Wüthrich

Regula Gabrielli – Susi Banzhaf

Meryem Sahin – Ilknur Boyraz

Frau Roth – Karla Trippel

Richterin Mildenberger – Kathleen Gallego Zapata

Ulla Wingert – Lotte Ohm

Monika Schönleinn – Sandrine Mittelstädt

Anarcho – Oskar Redfern

Sängerin – Mariana Wesley

Arzt – Richard Dobiáš

Kommilitone – Denis Docenko

Parka-Bursche – Nik Petronijevic

Wo wird „Der Zürich-Krimi“ gedreht?

Die Regie zur Krimi-Reihe führt Roland Suso Richter nach den Drehbüchern von Wolf Jakoby. Gedreht wurde in der Schweiz, genauer in Zürich, und in Tschechien in Prag. „Der Zürich-Krimi“ ist eine Produktion der Graf Film, gefördert durch den tschechischen Staatsfond der Kinematografie.