Auf Netflix wird es im Oktober wie gewohnt düster und gruselig: Mit „Der Untergang des Hauses Usher“ geht die letzte Netflix-Serie von Horror-Experte Mike Flanagan an den Start. Der US-amerikanische Regisseur und Produzent wurde in den vergangenen Jahren gefeiert für Serien wie „Midnight Mass“ und „Spuk in Hill House“. Nun steht sein Wechsel zum Konkurrenten Prime Video an. Sein letztes Werk für Netflix basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte, die bereits 1839 erschienen ist.

Worum geht es in der Serie genau? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler sind im Cast? Wir haben für euch alle Infos zur Horrorserie im Überblick.

Wann startet „Der Untergang des Hauses Usher“ auf Netflix?

Die Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ geht passend zum Halloween-Monat Oktober an den Start: Der Startschuss für die Folgen fällt am Donnerstag, 12.10.2023. Wie gewohnt sind Neustarts am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Wie viele Folgen hat die neue Serie?

Die schaurige Geschichte der Familie Usher wird in acht Folgen erzählt, die jeweils rund 40 Minuten dauern.

Wovon handelt „Der Untergang des Hauses Usher“?

Die Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ basiert auf der Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe und orientiert sich an dessen Roman-Figuren und ihren Motiven. Auch andere Geschichten von Poe werden in die Storyline verwoben. Im Mittelpunkt des Geschehens von „Der Untergang des Hauses Usher“ stehen die Geschwister Roderick und Madeline Usher, denen die Firma Fortunato Pharmaceuticals gehört. Das Unternehmen formten die beiden über die Jahre zur Familiendynastie. Die steht allerdings auf düsteren Säulen, die zu wackeln beginnen. Mit ihrer finsteren Vergangenheit werden die Familienmitglieder in Form von Gestaltwandlerin Verna konfrontiert, die den Ushers nach dem Leben trachtet ...

Gestaltwandlerin Verna (Carla Gugino) beginnt einen tödlichen Rachefeldzug gegen jedes Mitglied der Familie Usher.

© Foto: Eike Schroter/Netflix © 2023

Das ist der Trailer zur neuen Horrorserie

Bereits Mitte September wurde von Netflix der offizielle Trailer zur neuen Serie veröffentlicht. Was die Zuschauer erwartet, seht ihr hier:

Das ist die Besetzung von „Der Untergang des Hauses Usher“

Horror-Experte Mike Flanagan hat für seine neueste Serie einige bekannte Gesichter aus früheren Produktionen gecastet. Erstmals in einer seiner Produktionen bekommen wir Mark Hamill zu sehen. Den Schauspieler kennt man aus den „Star Wars“-Filmen als Luke Skywalker.

Den weiteren Cast seht ihr hier im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Carla Gugino – Verna

Bruce Greenwood – Roderick Usher

Mary McDonnell – Madeline Usher

Carl Lumbly – C. Auguste Dupin

Samantha Sloyan – Tamerlane Usher

T'Nia Miller – Victorine LaFourcade

Rahul Kohli – Napoleon Usher

Kate Siegel – Camille L'Espanaye

Sauriyan Sapkota – Prospero Usher

Katie Parker – Annabel Lee

Annabel Lee Michael Trucco – Rufus Wilmot Griswold

Henry Thomas – Frederick Usher

Mark Hamill – Arthur Pym

Wo wurde „Der Untergang des Hauses Usher“ gedreht?

Die Charaktere in der Serie sowie das Setting wurden vom Serienschöpfer Mike Flanagen in die Vereinigten Staaten der heutigen Zeit versetzt.

Produziert wurde allerdings nicht in den USA, sondern in Kanada. In Vancouver fanden die Dreharbeiten im Zeitraum vom 31. Januar bis 9. Juli 2022 statt. Die dort ansässigen Bridge Studios dienten schon als Drehort für einige Netflix-Formate. Dazu zählen auch Serien von Flanagan, wie „Midnight Mass“ und „Spuk in Bly Manor“.