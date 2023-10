Auf Netflix könnt ihr gerade die Horror-Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ streamen. Produziert vom Erfolgs-Regisseur und Produzenten Mike Flanagan punktet die Serie auch durch ihre Star-Besetzung. Mit dabei im Cast ist unter anderem der „Star Wars“-Star Mark Hamill.

Alle acht Folgen wurden auf Netflix zeitgleich veröffentlicht. Fans der Flanagan-Serien weltweit fragen sich nun, ob „Der Untergang des Hauses Usher“ eine Staffel 2 bekommen wird. Hier erfahrt ihr, was dazu aktuell bekannt ist.

Geht „Der Untergang des Hauses Usher“ mit Staffel 2 weiter?

Normalerweise warten Streamingdienste den Erfolg einer neuen Produktion ab und entscheiden daraufhin, ob eine Serie fortgesetzt wird. Doch das gilt unabhängig vom Erfolg der Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ als unwahrscheinlich.

Grund dafür: Serienschöpfer Mike Flanagan und seine Produktionsfirma wechseln demnächst zum Konkurrenten Prime Video. Die Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ gilt daher als sein letztes Werk für Netflix.

Wann startet Staffel 2 auf Netflix?

Die Horrorserie von Mike Flanagan wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht fortgesetzt. Auch bei dessen bisherigen Serien, auf Netflix zu finden unter dem Fan-Sammelbegriff „Flanaverse“, handelte es sich um Miniserien mit nur einer Staffel.

Wie könnte „Der Untergang des Hauses Usher“ weitergehen?

Zwar gilt eine Fortsetzung der Serie als so gut wie ausgeschlossen, dennoch haben wir für euch erste Ideen, wie eine mögliche zweite Staffel aussehen könnte. Die Horrorserie „Der Untergang des Hauses Usher“ basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Es werden allerdings auch weitere Geschichten des Schriftstellers in die Storyline der Serie verwoben. Für Staffel 2 gäbe es mit seinen zahlreichen veröffentlichten Geschichten und Erzählungen also noch mehr als genug Stoff, um weitere acht Folgen zu realisieren.

Das ist die Besetzung von „Untergang des Hauses Usher“

Ursprünglich sollte eine der Hauptrollen in der Serie, Roderick Usher, mit Frank Langella besetzt werden. Nachdem dieser wegen sexueller Belästigung vom Set geworfen wurde, musste die Rolle neu vergeben werden. Mit dem neuen Hauptdarsteller Bruce Greenwood mussten alle bereits gedrehten Szenen nachgeholt werden.

Den Cast von Staffel 1 seht ihr hier im Überblick:

Schauspieler – Rolle