ZDF-Koproduktion handelt von einem Thema, das in der heutigen Zeit extrem aktuell ist. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Frage nach einer Fortsetzung der Serie immer lauter wird. In der achtteiligen Thriller-Serie „Der Schwarm“ greift eine unbekannte Gefahr aus dem Meer die Menschheit an, um sich an dieser zu rächen. Daraufhin schließt sich eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftler zusammen, um Kontakt zu der Spezies aufzunehmen. Diehandelt von einem Thema, das in der heutigen Zeit extrem aktuell ist. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Frage nach einerder Serie immer lauter wird.

Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung einer möglichen Fortsetzung wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Gibt es eine zweite Staffel von „Der Schwarm“?

Bisher wurde vom ZDF noch keine zweite Staffel von „Der Schwarm“ angekündigt. Die Verantwortlichen haben bereits durchblicken lassen, dass es an Ideen für eine Fortsetzung nicht mangelt. Der Sender macht es jedoch für gewöhnlich davon abhängig, wie erfolgreich eine neue Serie ist, bevor eine weitere Staffel in Auftrag gegeben wird. Die Serie brach zwar mehrere Rekorde, mit einem Budget von 40 Millionen Euro war sie aber auch eine der teuersten deutschen Produktionen überhaupt. Dementsprechend bezeichnete Programmdirektorin Nadine Bilke die Entscheidung als eine „schwierige Abwägung“.

Sobald es Neuigkeiten zu einer möglichen Fortsetzung von „Der Schwarm“ gibt, findet ihr diese hier.

Wann startet Staffel 2 von „Der Schwarm“ im ZDF?

Da Staffel 2 von „Der Schwarm“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es dementsprechend auch noch keinen Starttermin für die mögliche Fortsetzung. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von „Der Schwarm“?

Staffel 1 von „Der Schwarm“ umfasst insgesamt acht Folgen. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass sich das ZDF auch bei einer Fortsetzung daran orientieren würde. Sobald genauere Informationen zu der Folgenanzahl sowie der Länge und Titel der einzelnen Episoden bekannt gegeben werden, erfahrt ihr dies hier.

Gibt es Staffel 2 als Stream in der ZDF-Mediathek?

Staffel 2 von „Der Schwarm“ wurde noch nicht offiziell bestätigt. Aus diesem Grund steht bisher auch noch nicht fest, ob die Fortsetzung in der ZDF-Mediathek verfügbar sein würde. Da die Episoden von Staffel 1 jedoch bereits vor der Ausstrahlung im TV auf der Plattform verfügbar waren, lässt sich vermuten, dass dies auch bei einer Fortsetzung der Fall sein würde.

Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

Die Event-Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Bestseller-Autor Frank Schätzing. Darin greift eine unbekannte Spezies aus dem Meer die Menschen an. Ein Team von internationalen Wissenschaftlern möchte daraufhin herausfinden, was es damit auf sich hat.

Bislang gibt es keinen zweiten Teil zu Schätzings Werk. Für eine Fortsetzung müssten die Macher also eine eigene Geschichte entwickeln, die über die Geschehnisse des Buches hinausgeht. Diese würde vermutlich beim Thema bleiben, könnte allerdings in verschiedene Richtungen gehen. Daher lässt sich an dieser Stelle leider nichts zur Handlung sagen.

Die Besetzung von Staffel 2 von „Der Schwarm“ im Überblick

Da eine zweite Staffel von „Der Schwarm“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, steht aktuell auch noch nicht fest, wer die Darsteller in dieser sein würden. Es lässt sich lediglich vermuten, dass ein Teil des Hauptcasts für eine Fortsetzung zurückkehren würde. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die aktuellen Darsteller von „Der Schwarm“ im Überblick:

Alexander Karim als Dr. Sigur Johanson

Cécile de France als Dr. Cécile Roche

Leonie Benesch als Charlie Wagner

Joshua Odjick als Leon Anawak

Krista Kosonen als Tina Lund

Barbara Sukowa als Prof. Katharina Lehmann

Rosabell Laurenti Sellers als Alicia Delaware

Takehiro Hira als Riku Sato

Eidin Jalali als Rahim Amir

Sharon Duncan-Brewster als Samantha Crowe

Takuya Kimura als Aito Mifune

Oliver Masucci als Jasper Alban

Klaas Heufer-Umlauf als Luther Roscovitz

Jack Greenlees als Douglas

Dutch Johnson als O‘Bannon

Franziska Weisz als Sophia Granelli

Lydia Wilson als Sara Thompson

Andrea Guo als Jess

Claudia Jurt als Dr. Natalia Oliviera

Elizabeth Kinnear als Lizzie Stringer

David Vormweg als Tomas

„Der Schwarm“: Darum geht es in Staffel 1

Weltweit häufen sich mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane. Aus diesem Grund sind immer mehr Menschen auf der Welt in Lebensgefahr. Auf der fieberhaften Suche nach den Ursachen der rätselhaften Phänomene findet sich eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, und das bislang Undenkbare wird schließlich zur Gewissheit: Eine unbekannte Spezies existiert im Meer – und sie greift den Menschen an. Doch kaum jemand glaubt den Forscherinnen und Forschern ihre Erkenntnis. Und so wagt die Gruppe auf sich allein gestellt eine lebensgefährliche Mission. Die Spuren führen sie dabei mit ihrem Forschungsschiff ins ewige Eis.