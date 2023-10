Mehr als drei Millionen Menschen haben am vergangenen Samstag die ZDF-Rateshow haben am vergangenen Samstag die „Der Quiz-Champion“ gesehen. Überdurchschnittliche starke Quizspieler traten gegen fünf Promis an und kämpften am Ende um 100.000 Euro.

Terence Hill-Frage sorgte für Ärger

Doch die Show endete nicht reibungslos. Im Finale hatte sich ein peinlicher Fehler in einer entscheidenden Frage eingeschlichen. „Welcher Italiener spielte in den Siebzigern die Hauptrolle in Filmen wie ‚Mein Name ist Nobody‘ und ‚Keiner haut wie Don Camillo‘?“ Finalistin Beatrice Schröder antwortete „Bud Spencer“. Doch das war falsch: „Terence Hill“ wäre die richtige Antwort gewesen.

Quizfrage hatte einen Fehler

Plötzlich schaltete sich Bastian Pastewka ein, der die Frage zuvor stellte: „’Keiner haut wie Don Camillo‘ ist nicht aus den Siebzigern. Der Film ist aus den Achtzigern. Nicht, dass wir hinterher irgendwie ein Problem kriegen.“ Der Komiker ahnte zu dem Zeitpunkt noch nicht, was er da ausgelöst hat. Der völlig überfragte Moderator Johannes B. Kerner hakte kurz darauf beim Notar nach. Letzterer hat entschieden, eine neue Frage für Beatrice Schröder vorzubereiten. Diese konnte die Kandidatin im Anschluss richtig beantworten und so 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Wiederholte Frage: Zuschauer regen sich auf

Darf eine falsch beantwortete Frage wegen eines nicht-relevanten Fehlers in der Fragestellung als ungültig erklärt werden? Eine Entscheidung, die auf der ZDF-Facebook-Seite heftig kritisiert wird. „Die Entscheidung des Notars war falsch. Es wurde nicht nach der Jahreszahl gefragt, sondern nach dem Namen des Schauspielers“, schimpft ein Zuschauer. „Am Ende ging es unfair zu. Die Jahreszahl war überhaupt nicht relevant für die Antwort“, kritisiert eine Nutzerin. „Das alles hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack“, heißt es in den Kommentaren.

„Klare Benachteiligung des Finalkandidaten“

Mitleid haben auch einige Zuschauer mit dem anderen Finalisten Thomas Blaschke. Wegen der umstrittenen Entscheidung des Notars musste er mitansehen, wie Beatrice Schröder die entscheidende Frage richtig beantworten durfte und am Ende mit 5:4 gewann. „Leider war das für mich eine klare Benachteiligung des Finalkandidaten. Schade, dass man da einen Kandidaten um den möglichen Sieg gebracht hat“, kritisiert ein Zuschauer.

ZDF will sich zeitnah äußern

Was sagt das ZDF zum Ausgang der Show? Der Sender hat sich auf Nachfrage der Südwest-Presse bereits noch nicht konkret zur Kritik der Zuschauer geäußert. Ein Statement soll zeitnah folgen, heißt es.