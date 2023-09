Die ZDF-Show „Der Quiz-Champion“ ist längst Kult für die deutschen TV-Zuschauer. Am Samstag, 30.09.2023, lädt Johannes B. Kerner diese nun zu einer weiteren Ausgabe ein. Darin stellen sich wieder zahlreiche Kandidaten fünf Experten, die alle ein Spezialgebiet mitbringen. Nur wer sich mit seinem Wissen von der Vorrunde über die Hauptrunde bis hin zur Finalrunde kämpft, hat eine Chance auf die Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro.

Ist die Show in der ZDF-Mediathek verfügbar? Welche prominenten Experten sind dabei? Und worum geht es genau? Alle Infos zur Sendung rund um Sendetermine, Stream, Moderator und Co. erfahrt ihr hier.

„Der Quiz-Champion“: Sendetermin und Sendezeit

Die härteste Quiz-Show Deutschlands ist zurück im ZDF: Das Zweite strahlt die neue Ausgabe von „Der Quiz-Champion“ am Samstag, 30. September 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr aus. Im Anschluss wird die Sendung nicht wiederholt.

Gibt es „Der Quiz-Champion“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Die neue Ausgabe von „Der Quiz-Champion“ ist nicht nur im TV zu sehen, sondern steht auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung. Dort kann die Show nach der Ausstrahlung im TV für einen gewissen Zeitraum als Wiederholung abgerufen werden.

Darum geht es bei „Der Quiz-Champion“

„Der Quiz-Champion“ umfasst insgesamt drei Runden. In der Vorrunde wird einem Kandidaten mehrere offene Fragen gestellt, von welchen er innerhalb einer Minute sieben richtig beantworten muss. Schafft er dies, kommt er in die Hauptrunde. Scheitert der Kandidat, scheidet er aus und der nächste darf sein Glück versuchen.

In der Hauptrunde tritt der Kandidat schließlich gegen fünf Experten, die alle ein Spezialgebiet mitbringen, an. Diese variieren von Sendung zu Sendung. In jedem Spezialgebiet tritt er dann im Duell gegen den Experten an. Wer zuerst drei Fragen richtig beantwortet, gewinnt die Kategorie. Der Kandidat muss alle fünf Experten besiegen, wenn er in die Finalrunde eintreten möchte. Schafft er dies nicht, scheidet er aus. Dies spielt sich so oft ab, bis alle Kandidaten der Sendung dran waren.

Schafft es nur einer der Kandidaten bis in die Finalrunde, ist er automatisch der Gewinner der Show. Wenn mehrere Kandidaten bis hierhin erfolgreich waren, spielen sie im Finale gegeneinander. Dabei muss jeder von ihnen eine offene Frage zu jeder Kategorie beantworten. Für jede Frage hat er zehn Sekunden Zeit. Der Kandidat, der am Ende die meisten Fragen richtig hat, geht als Gewinner der Show hervor.

„Der Quiz-Champion“: Das sind die Experten am 30.09.2023

In jeder Ausgabe von „Der Quiz-Champion“ muss ein Kandidat gegen fünf prominente Experten antreten. Diese bringen alle ein besonderes Spezialgebiet mit, in dem sie sich gut auskennen. Die Kategorien sowie die Experten variieren dabei von Sendung zu Sendung. Nur wer die Experten in ihren Spezialgebieten schlägt, kann am Ende 100.000 Euro gewinnen.

Die prominenten Experten und ihre Spezialgebiete am 30.09.2023 im Überblick:

Wigald Boning – Erdkunde

Franziska van Almsick – Sport

Bastian Pastewka – Film und Fernsehen

Anna Thalbach – Literatur und Sprache

Frank Plasberg – Zeitgeschehen

Johannes B. Kerner moderiert „Der Quiz-Champion“