Der „FilmMittwoch im Ersten“ nimmt die Zuschauer am 14.06.2023 mit in eine deutsche Kleinstadt. Dort sitzt ein Mann mitten auf dem Marktplatz auf dem Podest einer Tanzlinde. Was dahinter steckt, erzählt der Film „Der Mann auf dem Baum“. Darin geht es um die Geschichte von Hans und drei Verbündeten, die in einen emotionalen Kampf ziehen.

Wer spielt mit? Wo wurde der Film gedreht? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung, Darsteller und Drehort findet ihr hier auf einen Blick.

Wann läuft „Der Mann auf dem Baum“ im TV?

„Der Mann auf dem Baum“ läuft im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“. Der Film wurde 2011 das erste Mal ausgestrahlt und wird nun erneut gezeigt. Nach dem eigentlichen Sendetermin wird die Komödie zwar nicht noch einmal im Ersten wiederholt, dafür aber auf ONE.

Einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten findet ihr hier:

Mittwoch, 14.06.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 22.06.2023 um 02:35 Uhr auf ONE

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek?

Wer „Der Mann auf dem Baum“ verpasst, hat Glück: Die Komödie ist bereits eine Woche vorher, also ab dem 07.06.2023, in der ARD-Mediathek verfügbar. Nach der Ausstrahlung kann man den Film dort kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Der Mann auf dem Baum“?

Ein Mann sitzt auf dem Podest einer Tanzlinde mitten auf dem Marktplatz. Wie ist er dort hingekommen? Der Hotel-Angestellte Hans Mittelstädt erzählt seine Geschichte. Vor einigen Jahren war Hans noch glücklich. Doch plötzlich hat seine ehemalige Freundin Linda Wegener entschieden, ihn zu verlassen und mit dem gemeinsamen Sohn Moritz und ihrem neuen Partner Jonas Marks nach Dänemark zu ziehen. Hans steckt in einem Dilemma. Er möchte nicht auf Moritz verzichten, aber er weiß auch nicht, was er dagegen unternehmen kann. Eines Tages wird Hans von Skateboarder Martin Albrecht angefahren. Im Krankenhaus findet er Freunde, mit denen er in den Kampf ziehen möchte. Alle von ihnen haben Probleme mit Frauen. Walter Morgenstern befürchtet, dass er von seiner Kollegin abgehängt wird, da er immer kränker wird. Martin Albrecht dagegen hatte bisher nur schlechte Erfahrungen mit Frauen, sodass er nicht mehr als Sex zulässt. Der Dritte im Bunde ist Leo Koschnick, der große Probleme in seiner Ehe hat. Kann das Männer-Quartett Linda davon abhalten, mit Moritz auszuwandern? Die Aktion verwandelt sich in ein riesiges Chaos.

Linda (Suzan Anbeh) hat einen neuen Partner gefunden und möchte mit diesem und ihrem Sohn Moritz (Jannis Michel) nach Dänemark auswandern. Ihrem Ex gefällt das gar nicht.

© Foto: WDR/Thomas Kost

Die Besetzung von „Der Mann auf dem Baum“ im Überblick

Die Hauptrolle in „Der Mann auf dem Baum“ spielt „Tatort“-Star Jan Josef Liefers. Ein weiteres bekanntes Gesicht ist Philipp Danne. Er übernimmt in der Sendung „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ die Rolle des Arztes Doktor Ben Ahlbeck. Eine Liste der Darsteller findet ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Hans Mittelstädt – Jan Josef Liefers

Linda Wegener – Suzan Anbeh

Moritz Wegener – Jannis Michel

Walter Morgenstern – Bernhard Schütz

Martin Albrecht – Philipp Danne

Wann und wo wurde „Der Mann auf dem Baum“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo und wann der Film gedreht wurde. „Der Mann auf dem Baum“ wurde vom 03.05.2011 bis zum 05.06.2011 gefilmt. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in Aachen und in Kornelimünster statt.