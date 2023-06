Der „Freitag im Ersten“ nimmt die Zuschauer am 09.06.2023 mit nach Rüdesheim: Im Film „Sayonara Loreley“ geht es um die Chorsängerin Marie Werner, die sich eigentlich auf dem Weg zur Japantournee befindet. Doch dann landet sie plötzlich im urdeutschen Rheingau...

Worum geht es genau? Welche Schauspieler sind dabei? Und wo wurde der Film gedreht? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier in diesem Artikel.

„Sayonara Loreley“: Sendetermine und Sendezeit

Ursprünglich hätte der Film „Sayonara Loreley – Wiedersehen in Rüdesheim“ bereits im Februar 2023 laufen sollen. Doch aufgrund eines „Brennpunkts“ zum Ukraine-Krieg wurde die Ausstrahlung kurzfristig verschoben.

Jetzt läuft der Film am Freitag, 09.06.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. In der darauffolgenden Nacht, am 10.06.2023 um 01:25 Uhr, wird der Film noch einmal wiederholt.

Gibt es „Sayonara Loreley“ in der ARD-Mediathek?

Wer zur Ausstrahlung keine Zeit oder keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann beruhigt sein: Der Film „Sayonara Loreley – Wiedersehen in Rüdesheim“ ist seit dem 07.06.2023 in der ARD-Mediathek verfügbar.

Worum geht es in „Sayonara Loreley – Wiedersehen in Rüdesheim“?

Marie freut sich riesig auf die Reise nach Japan mit ihrem Hunsrücker Frauenchor. Niemand kann ihr diesen Plan aus dem Kopf schlagen – auch nicht ihre Mutter. Diese fährt nämlich zur Kur nach Rüdesheim und möchte ihre Tochter als Vertretung in ihrem Kleinstadtladen haben. Ausgerechnet sie ist es, weshalb Marie nicht nach Japan kann. Auf dem Weg zum Flughafen erreicht sie die Nachricht, dass ihre Mutter im Koma liegt. Während die Koffer also schon auf dem Weg nach Tokyo sind, reist Marie nach Rüdesheim. Dort findet gleichzeitig die Weinwoche statt. Marie setzt sich zu einem japanischen Geschäftsmann. Sie möchte ihr Geld zurückfordern und den zwielichtigen Herrn Tanaka aufspüren. Glücklicherweise lernt sie die Ukrainerin Krystina kennen. Diese nimmt sie nicht nur auf, sondern bringt Marie auf eine Idee, die sie vielleicht zum Bleiben überreden könnte.

Marie (Katharina Marie Schubert) wollte eigentlich nach Japan, doch plötzlich fällt ihre Mutter (Victoria Trauttmansdorff) ins Koma.

© Foto: HR/Degeto/Peter Porst

Die Besetzung von „Sayonara Loreley“ im Überblick

Die Rolle der Chorsängerin Marie Werner übernimmt Katharina Marie Schubert. Wer ebenfalls im Cast ist, erfahrt ihr in der Darsteller-Liste:

Rolle – Schauspieler

Marie Werner – Katharina Marie Schubert

Krystina – Janina Elkin

Tanaka – Ill-Young Kim

Gisela Werner – Victoria Trauttmansdorff

Graham Scott – Robert Seeliger

Pawel Kalaschnikow – Ivan Shvedoff

Hans – Armin Rohde

Schwester Oberin – Ramona Kunze-Libnow

Ferdinand – Hubert Kramar

Vladimir – Sebastian Anton

Kalil – Feras Zarka

Petja – Linus von Emhofen

Sepp – Andreas Schröders

Dr. Angolopolus – Atef Vogel

Pietro – Antonio Putignano

Markus – Sebastian Songin

Andrea – Isabel Berghout

Ivonne – Alexandra Bentz

Sandra – Liese Lyon

Monika – Krista Birkner

Ramu – Prashant Chauhan

Frau Müller – Gabriele Giersiepen

Wann und wo wurde „Sayonara Loreley“ gedreht?

Beim Schauen des Films fragen sich viele Fans, wo „Sayonara Loreley“ gedreht wurde. Die Dreharbeiten zur Komödie fanden vom 21. Juni bis zum 19. Juli 2021 in Rüdesheim und Umgebung statt.