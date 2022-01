Der Donnerstag im Ersten ist für Krimis reserviert: In dieser Woche, am 27.01.2022, läuft der Film „Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“. In der neuen Folge 11 der Reihe muss Jasmin Gerat in der Rolle der selbstbewussten Kommissarin Stascha Novak eine dramatische Mordserie aufklären.

Worum geht es genau? Wird der Krimi wiederholt? Wer sind die Schauspieler der aktuellen Folge? Handlung,, Ausstrahlung, ARD-Mediathek, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“ – Sendetermine

„Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“ läuft am Donnerstag, 27.01.2022, zur Primetime im Ersten und wird anschließend einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 27.01.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Freitag, 28.01.2022, um 0:25 Uhr im Ersten

„Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“ – ARD-Mediathek

Die elfte Episode des Krimis ist bereits ab dem 25.01.2022 in der ARD-Mediathek verfügbar. Ab diesem Zeitpunkt kann „Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“ gestreamt werden. Nach der TV-Ausstrahlung ist die Folge dann sechs Monate lang verfügbar.

„Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“ – Handlung

Die Kommissarin Stascha Novak ermittelt im Fall des Todes von Anton Djulic, der in einem roten Kleid aufgefunden wurde. Zunächst gehen die Ermittler davon aus, dass der junge Mann nicht aus der Gegend stammt, doch schnell wird klar: Er wuchs bei seinem ortsansässigen und sehr strengen Onkel Ivan Rukovic auf. In dessen Haus stoßen die Ermittler auf Spuren, die darauf hinweisen, dass Anton bereits dort umgekommen ist.

Als nun auch der Polizist Marko Mikec und Ivan Rukovic tot aufgefunden werden, beginnt Stascha Novak die Geschehnisse zu rekonstruieren. Dabei wird sie von ihrem Kollegen Emil Perica davor gewarnt, zu schnelle Schlüsse zu ziehen...

„Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid“ – Besetzung

Die Hauptdarsteller in diesem „Kroatien-Krimi“ sind wie immer dieselben. Alle weiteren Schauspieler samt ihren Rollen findet ihr hier:

Rolle – Darsteller