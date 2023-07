Der „DonnerstagsKrimi im Ersten“ nimmt die Zuschauer am 27.07.2023 wieder einmal mit nach Kroatien. In „Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten“ ermitteln Stascha Novak und ihre Kollegen in ihrem fünften Fall. Es geht um Staschas Ex-Freund und um eine Kette, die die Vergangenheit in die Zukunft holt.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten“: ARD-Sendetermine

Die Folge „Jagd auf einen Toten“ lief bereits im April 2021 erstmals im Free-TV. Jetzt wiederholt das Erste den Krimi erneut zur Primetime.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 27.07.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 28.07.2023, um 00:45 Uhr

Gibt es „Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten“ als Stream?

Wer den fünften Fall von Stascha und ihrem Team zur TV-Ausstrahlung verpasst, hat Glück: Er ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort kann man ihn im Nachhinein noch kostenlos streamen.

Darum geht es in „Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten“

Kommissarin Stascha Novak wird bei ihrem fünften Fall überrascht. An einer verbrannten Leiche findet sie eine ihr vertraute Halskette. Sie vermutet das Schlimmste. Könnte es sein, dass ihr Ex-Verlobter Milan zum Opfer eines Mordanschlages wurde? Die Polizei stellt fest, dass es sich bei dem Toten um eine andere Person handelt: Gore Memic. Er ist Teil eines Mafiaclans in Zagreb. Milan wird zum Hauptverdächtigen. Die Ermittler denken, dass er seinen Tod vorgetäuscht hat, um vollständig unterzutauchen. Erst am Vorabend hatte Stascha eine große Auseinandersetzung mit Memic in Milans Klub. Sie dachte nämlich, er sei der Vergewaltiger ihrer Schwester Minka. Die verheimlicht sie ihrem Boss Kovacic jedoch. Vielleicht hat sie sich in Milan geirrt. Um ihren Ex zu finden, setzt sie den Unterweltboss Zlatan auf ihn auf, der noch immer seinen Sohn rächen möchte. Staschas Plan birgt große Gefahren.

Stascha Novak (Jasmin Gerat) geht der Fall sehr nahe, denn ihr Ex-Verlobter gilt als verdächtig.

© Foto: ARD Degeto / Conny Klein

Die Besetzung von „Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten“ im Überblick

Auch in diesem Fall des „Kroatien-Krimis“ spielt Jasmin Gerat die Ermittlerin Stascha Nowak. Wer ist sonst noch im Cast?

Rolle – Darsteller

Stascha Novak – Jasmin Gerat

Emil Perica – Lenn Kudrjawizki

Minka Novak – Jenny Meyer

Branko Novak – Rufus Beck

Borko Vucevic – Kasem Hoxha

Tomislav Kovacic – Max Herbrechter

Brigita Stevic – Sarah Bauerett

Milan Safin – Henning Vogt

Zlatan Memic – Ralf Dittrich

Rade Memic – Franz Dinda

Mirko Memic – Eugen Bauder

Gore Memic – Robert Besta

Barkeeper Toni – Johann Fohl

Kellnerin Irina – Ella-Maria Gollmer

Rezeptionistin Grand Hotel – Katarina Romac

Lagerarbeiterin – Mile Skalic

IT-Spezialist – Davor Papic

Bootsbesitzer Ivo – Denis Nikolic

Ivana – Ana Maglov

Dejan Rica – Aleksander Cvjetkovic

Ältere Frau – Mirela Brekalo-Popovic

Taxifahrer – Zeljko Hajsok

Movic – Goran Grgic

Wann und wo wurde „Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten“ gedreht?

Wie der Name des Krimis schon verrät, wurde der Film in Kroatien gedreht. Die Dreharbeiten zum neuen Fall fanden vom 24. August bis zum 26. Oktober 2020 in Split, Dubrovnik und Umgebung statt.