Matthias „Matti" Adler mit seinem „Bieradler" an der Playa etabliert. Doch die Playa de Palma ist hart umkämpftes Territorium, weshalb er mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert wird. Jetzt gehen die neuen Folgen zu Ende. Nachdem RTL die zweite Staffel der Serie bereits vor dem Start der ersten bestätigt hatte, fragen sich Fans natürlich, ob es eine weitere Fortsetzung geben wird.

Ob es eine dritte Staffel gibt, wann diese startet und worum es geht, haben wir genauer unter die Lupe genommen. Hier findet ihr alle aktuellen Infos über „Der König von Palma“ Staffel 3 im Überblick.

Geht „Der König von Palma“ mit Staffel 3 weiter?

Etwas mehr als ein Jahr mussten sich Fans der Serie gedulden, bis die neuen Folgen im TV ausgestrahlt wurden. Nachdem das Finale der zweiten Staffel am 18. Juli 2023 im Fernsehen läuft, kommt jetzt die Frage nach einer weiteren Fortsetzung auf. Bisher hat der Sender sich dazu leider noch nicht geäußert. Sollte die Staffel jedoch online und im TV erfolgreich sein, dürfte neuen Folgen eigentlich nichts im Weg stehen.

Sobald es Neuigkeiten zu Staffel 3 gibt, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

„Der König von Palma“ Staffel 3: Wie viele Folgen gibt es?

Die dritte Staffel von „Der König von Palma“ wurde noch nicht offiziell bestätigt. Aus diesem Grund steht aktuell auch noch nicht fest, wie viele Folgen diese beinhalten würde. Die ersten beiden Staffeln der Serie umfassten jedoch jeweils sechs Episoden, es lässt sich dementsprechend vermuten, dass sich die Macher bei einer weiteren Fortsetzung daran orientieren würden.

Wann startet „Der König von Palma“ Staffel 3 auf RTL?

Da eine weitere Fortsetzung von „Der König von Palma“ bisher nicht bestätigt wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein Starttermin für diese fest. Zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen jedoch etwa 15 Monate. Hält RTL sich an diesen Rhythmus, könnten wir bereits im Herbst 2024 mit neuen Folgen rechnen.

Gibt es die Folgen im Stream auf RTL+?

Die Episoden der ersten Staffel waren bereits einige Wochen vor der TV-Ausstrahlung in der RTL-Mediathek verfügbar. Demgegenüber handhabte der Sender es bei der zweiten Staffel anders und veröffentlichte die Folgen erst zur Ausstrahlung. Wie RTL bei einer weiteren Fortsetzung verfahren würde, steht aktuell noch nicht fest. Was jedoch sicher sein dürfte: Auch Staffel 3 würde auf RTL+ zur Verfügung stehen.

Worum geht es in Staffel 3?

Über die Handlung von „Der König von Palma“ Staffel 3 kann noch nicht viel gesagt werden, da die zweite Staffel gerade erst im TV lief. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es noch zahlreiche Geschichten rund um den Auswanderer Matthias „Matti“ Adler und seinem „Bieradler“ an der Playa de Palma zu erzählen gibt. Sobald es erste Hinweise darauf gibt, wie es weitergehen könnte, erfahrt ihr dies hier.

Gibt es einen Trailer zu „Der König von Palma“ Staffel 3?

Da eine dritte Staffel von „Der König von Palma“ noch nicht offiziell bestätigt, geschweige denn gedreht ist, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keinen Trailer dazu. Sobald dieser veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Der König von Palma“ Staffel 3 im Überblick

Zum jetzigen Zeitpunkt ist vollkommen unklar, welche Schauspieler für eine dritte Staffel von „Der König von Palma“ zurückkehren könnten. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Hauptcast wieder am Start sein würde. Bis es erste Infos zum Cast der Fortsetzung gibt, seht ihr hier die aktuelle Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Henning Baum – Matthias „Matti“ Adler

Heike Makatsch – Sylvie Adler

Pia-Micaela Barucki – Bianca Bärwald

Irene Rindje – Wally

André M. Hennicke – Uwe Adler

Lea Selinger – Katja Adler

Milo Eisenblätter – Dennis Adler

David Lifschitz – Manuel Díaz

Malik Blumenthal – Fernando

Sönke Möhring – Ralf „Ralle“ Werner

Eva Mona Rodekirchen – Frauke Werner

Sonja Kirchberger – Biggi

Karolin Oesterling – Gina

Toni Pons – Dídac Pons

Jupp – Lucas Prisor

Xisco – Josè Barros

Julian – Toni Sastre

Salvador Oliva – Miquel „Mickey“

Xisco Arreza – Kavi

Christian Caner – Joel Roca

José Ramón ‚Serra‘ – Lolo

Gloria López – La Zita

Núria Hosta – Ana Maria Vila

„Der König von Palma“: Darum geht es in Staffel 1

Post-Wende, Aufschwung, Partystimmung: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca – und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können…

„Der König von Palma“: Darum geht es in Staffel 2

Die zweite Staffel spielt im Jahr 1992. Der Auswanderer Matthias „Matti“ Adler hat sich mit seinem „Bieradler“ an der Playa etabliert. Der Tourismus boomt, die Urlauber kommen in Scharen und das Lokal platzt aus allen Nähten. Daher Matti will die Gunst der Stunde nutzen, um seine Expansion voranzutreiben. Doch die Playa de Palma ist hart umkämpftes Territorium. Matti muss sich entscheiden, was er bereit ist, aufs Spiel zu setzen, um sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten...