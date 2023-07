„Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, heißt es. Darum soll es auch im „Fernsehfilm der Woche“ am Montag, 17.07.2023, im ZDF gehen. Der Thriller „Der Feind meines Feindes“ ist die Fortsetzung von „Flucht durchs Höllental“ aus dem Jahr 2019. Klaus Burg und seine Tochter Alina leben mittlerweile im Süden Islands, doch noch immer ist Burg Zielscheibe der ‘Ndrangheta. Er setzt alles daran, seine Tochter zu schützen.

Worum geht es genau? Wer spielt mit und wo wurde gedreht? Die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte zum Krimi mit Hans Sigl findet ihr hier auf einen Blick.

„Der Feind meines Feindes“: Sendetermine und Sendezeit

Die Erstausstrahlung war bereits im März 2022, jetzt zeigt das ZDF den Film erneut: „Der Feind meines Feindes“ läuft am Montag, 17.07.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr als „Fernsehfilm der Woche“. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Der Feind meines Feindes“ in der ZDF-Mediathek?

Für „Der Feind meines Feindes“ gilt online first: Der Krimi ist bereits ab Montag, 10.07.2023, um 10:00 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr ihn auch noch als Wiederholung streamen.

Worum geht es im Thriller?

Klaus Burg und seine Tochter Alina sind mittlerweile im Zeugenschutzprogramm und leben im Süden Islands. Doch sie sind noch nicht außer Gefahr, denn Burg wird noch immer von der ‘Ndragheta gesucht. Schließlich hatte er Einblick in deren geheime Wirtschaftsaufzeichnungen. Durch einen Hackerangriff im BKA-Rechenzentrum findet die Mafia Burgs Wohnort heraus. Sofort wird eine Gruppe Killer losgeschickt, um ihn zu töten. Durch das Eingreifen eines Söldnerteams wird das Attentat jedoch in allerletzter Sekunde verhindert. Sie wurden von dem Millionär Gabriel Morales geschickt, der Burg zu treffen wünscht. Also macht sich dieser auf den Weg nach Turin und trifft auf Morales, der ihm ein verlockendes Angebot macht. Burg willigt ein und sagt Morales alles, was er über den Plan der Mafia weiß. Eines bleibt jedoch geheim, denn Morales kämpft selbst um die Sicherheit seiner Familie. Jetzt müssen die beiden einander vertrauen, obwohl sie eigentlich auf verschiedenen Seiten stehen.

Klaus Burg (Hans Sigl) möchte nur seine Tochter beschützen. Dafür lässt er sich auf einen gefährlichen Deal ein.

© Foto: ZDF/Namche Okon

Die Besetzung von „Der Feind meines Feindes“

Hans Sigl. Neben ihm standen noch weitere bekannte Schauspieler vor der Kamera. Wer im Cast des Thrillers ist, seht ihr in der Besetzungsliste. Die Rolle des Klaus Burg spielt „Der Bergdoktor“ -Star. Neben ihm standen noch weitere bekannte Schauspieler vor der Kamera. Wer im Cast des Thrillers ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Klaus Burg – Hans Sigl

Gabriel Morales – Oliver Mommsen

Giulia Morales – Katharina Nesytowa

Barbara Leyendecker – Karen Böhne

Alessia Morales – Julia Stinshoff

Bruno Telessio – Martin Umbach

Toto Conte – Orso Maria Guerrini

Pietro Connagi – Alessandro Bressanello

Arndt Schubert – Max von Pufendorf

Mike Feldmann – Julian Schmieder

Alina Burg – Sofie Eifertinger

Vico Connagi – Axel Moustache

Luca Morales – Johann Barnstorf

Dr. Sebastian Höckel – Georg Bütow

Tara – Paula Essam

Maxi – Tabea Willemsen

Wann und wo wurde „Der Feind meines Feindes“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich beim Schauen dieses Films, wo und wann „Der Feind meines Feindes“ gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden von Mai bis Juni 2021 statt. Gefilmt wurde unter anderem im Piemont in Italien, in der bekannten Stadt Turin und am Lago Maggiore.